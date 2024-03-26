Ліплять "український слід": у Росії нібито запобігли новому теракту

У будівлі пункту прийому гуманітарної допомоги однієї з волонтерських організацій чоловік нібито намагався підірвати саморобний вибуховий пристрій.

У пункті прийому гуманітарної допомоги в Самарській області нібито запобігли спробі теракту. У Росії поспішили звинуватити в інциденті посібника "Російського добровольчого корпусу".

Про це пишуть росЗМІ, посилаючись на ФСБ. Зазначається, що нібито за діями цієї людини стояли українські спецслужби.

"На території Самарської області запобігли терористичному акту, який планувався громадянином РФ, 1994 року народження, посібником терористичної організації "Російський добровольчий корпус" (РДК), що діє під патронажем українських спецслужб", - сказали у спецслужбі країни-агресора.

Так, за даними ФСБ країни-агресора, чоловік дістав із заздалегідь обладнаної схованки виготовлений ним саморобний вибуховий пристрій, "щоб підірвати його у будівлі пункту прийому гуманітарної допомоги однієї з волонтерських організацій".

"Під час затримання зловмисника стався самопідрив вилученого ним СВУ, внаслідок чого він отримав поранення, несумісні з життям. Співробітники органів безпеки та цивільне населення не постраждали", — йдеться у повідомленні.

Було заявлено, що фігурант "прилюдно займався дискредитацією ЗС РФ" з 2022 по 2024 рік. У вересні 2023 року він нібито був завербований українською спецслужбою за посередництвом одного з активістів РДК і погодився здійснювати диверсії на території РФ.

У ході обшуків, як заявляють спецслужби РФ, у нього знайшли лабораторію з виготовлення вибухових речовин, компоненти для їх виробництва, і один уже готовий вибуховий пристрій.

"У його телефоні виявлено листування з куратором та матеріали, що підтверджують причетність помічника РДК до терористичної діяльності, що координується українськими спецслужбами", — заявили у ФСБ.

Було порушено кримінальну справу.

Інші звинувачення ФСБ

Спецслужби РФ звинувачують Україну в нібито спробах організації нових терактів у Росії. За їхніми твердженнями, неповнолітнім росіянам масово надходять дзвінки з підмінних номерів з території України та їх умовляють за гроші вчиняти теракти на великих об’єктах.

Як відомо, російська влада і особисто Путін зокрема старанно шукають у теракті в "Крокус Сіті Холлі" нібито український слід. У понеділок, 25 березня, Путін заявив, що теракт нібито може бути "ланкою в серії спроб тих, хто воює з РФ з 2014 року руками київського режиму".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що диктатор Володимир Путін заявляв, що рейди РДК нібито відбуваються "на тлі невдач України на фронті". Крім того, він вважає, що серед добровольців також є й іноземні найманці.

У ГУР також визнали, що допомагають російським добровольчим формуванням виконувати завдання на території країни-агресора.