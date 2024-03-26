Лепят "украинский след": в России якобы предотвратили новый теракт

В здании пункта приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций мужчина якобы пытался подорвать самодельное взрывное устройство

В пункте приема гуманитарной помощи в Самарской области якобы была предотвращена попытка теракта. В России поспешили обвинить в инциденте пособника "Русского добровольческого корпуса".

Об этом пишут росСМИ, ссылаясь на ФСБ. Отмечается, что якобы за действиями этого человека стояли украинские спецслужбы.

"На территории Самарской области предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином РФ, 1994 года рождения, пособником террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК), действующей под патронажем украинских спецслужб", — сказали в спецслужбы страны-агрессора.

Так, по данным ФСБ страны-агрессора, мужчина достал из заранее оборудованного тайника изготовленное им самодельное взрывное устройство, "чтобы подорвать его в здании пункта приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций".

"При задержании злоумышленника произошел самоподрыв изъятого им СВУ, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали", — говорится в сообщении.

Было заявлено, что фигурант "публично занимался дискредитацией ВС РФ" с 2022 по 2024 год. В сентябре 2023 года он якобы был завербован украинской спецслужбой при посредничестве одного из активистов РДК и согласился совершать диверсии на территории РФ.

В ходе обысков, как заявляют спецслужбы РФ, у него нашли лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ, компоненты для их производства, и одно уже готовое взрывное устройство.

"В его телефоне обнаружена переписка с куратором и материалы, подтверждающие причастность пособника РДК к террористической деятельности, координируемой украинскими спецслужбами", — заявили в ФСБ.

Было возбужденно уголовное дело по факту к террористическому акту.

Другие обвинения ФСБ

Спецслужбы РФ обвиняют Украину в якобы попытках организации новых терактов в России. Согласно их утверждениям, несовершеннолетним россиянам массово поступают звонки с подменных номеров с территории Украины и их уговаривают за деньги совершать теракты на крупных объектах.

Как известно, российские власти и лично Путин в частности старательно ищут в теракте в "Крокус Сити Холле" якобы украинский след. В понедельник, 25 марта Путин заявил, что теракт якобы может быть "звеном в серии попыток тех, кто воюет с РФ с 2014 года руками киевского режима".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что диктатор Владимир Путин заявлял, что рейды РДК якобы происходят "на фоне неудач Украины на фронте". Помимо того он считает, что в числе добровольцев также есть и иностранные наемники.

В ГУР также признали, что помогают российский добровольческим формированиям выполнять задачи на территории страны-агрессора.