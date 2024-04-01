Дешевые и тупые: аналитики объяснили, в чем опасность российских КАБов и что с ними делать

Россия может быстро и дешево производить эти тупые и не очень эффективные бомбы – они опасны только за счет того, что в них очень много взрывчатки.

Корректируемые авиационные бомбы весом от 250 до 1500 килограммов, которые используют российские террористы, стали своеобразным геймчейнджером на поле боя в Украине, поскольку оказывают слишком разрушительное влияние. Украине нужно больше западных систем противовоздушной обороны и ракет к ним, чтобы адекватно бороться с этой угрозой.

Об этом написал аналитик Томас Уотлинг в статье для издания Independent. Он напомнил, что российские КАБ сыграли большую роль в российском наступлении на востоке Украины в последнее время.

"Недавно модифицированные Москвой боеголовки ФАБ-1500 (цифра связана с их весом в килограммах) наносят большой урон. Украина также использует управляемые бомбы, подобные ФАБ, известные как система боевых боеприпасов прямого нападения (JDAM), но американского оружия значительно меньше", – написал он.

Экс-атташе по вопросам обороны Великобритании в Москве Джон Форман рассказал изданию, что ФАБ – это старое советское оружие, которое менее эффективно, чем современные бомбы типа JDAM, однако гораздо дешевле и доступнее. Россияне могут производить на основе ФАБ много новых бомб, тогда как Украина зависит от поставок с Запада.

"По сути, это тупые неуправляемые бомбы советской эпохи с умными крыльями, добавленными к ним, чтобы атаковать неподвижные цели с определенной степенью точности. Бомба также может быть скорректирована с помощью спутниковой или лазерной навигации, повышая ее точность", – сказал Форман.

Российские бомбы значительно смертоноснее артиллерии и ракет РСЗО, поскольку имеют значительно больше взрывчатки. К тому же ими можно бить с расстояния в среднем 40 километров, что означает для Украины необходимость перебрасывать на линию фронта дорогие и дефицитные дальнобойные системы ПВО, тратить ракеты на перехват самолетов-носителей, поскольку иначе с КАБами бороться пока невозможно. И российские бомбы, в любом случае, дешевле западных ракет для ПВО, поэтому даже если удастся научиться сбивать бомбы – это будет дорого.

"Россия, несомненно, имеет потенциал производить больше комплектов планирующих бомб для старых бомб серии ФАБ, чем Украина может пополнять запасы своих наземных самолетов и ЗРК", – подытожил ситуацию старший научный сотрудник аналитического центра Королевского института объединенных служб Джастин Бронк.

Как писал "Телеграф", удар по жилому дому в Харькове, произошедший днем 27 марта, говорит о ряде очень неприятных для жителей города и приграничных территорий тенденций. И к сожалению, преодолеть их, хоть и возможно, но очень сложно. Причиной тому – новое оружие, которое могли использовать оккупанты для нанесения этого удара.

Отметим, что в начале марта в американском Институте изучения войны (ISW) отмечали использование РФ новых боеприпасов, тех же УМПБ Д-30. В то же время, как отмечает Александр Коваленко, пока россияне явно не могут наладить серийное массовое производство новых боеприпасов. Имеющиеся образцы явно изготовлены наспех со множеством дефектов.