Высоконеточное оружие: что известно о бомбах, которыми РФ ударила по Харькову

В новом типе снаряда есть реактивная силовая установка

В среду, 27 марта, Россия нанесла очередной террористический удар по нескольким городам Украины. В частности, оккупанты обстреляли Харьков. На город направили два новых боеприпаса, а именно УМПБ Д-30СН.

"Телеграф" собрал информацию о том, что это за оружие и чем оно опасно. Мы узнали, что по Харькову такой боеприпас был применен впервые, но на Донетчине подобные бомбы прилетают регулярно.

УМПБ Д-30СН – новый этап развития авиабомб

УМПБ Д-30СН — унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см. Это, по сути, улучшенная авиабомба, в основе которой модуль УМПК, то есть "модуль планирования и коррекции". Такие авиабомбы обладают дополнительными функциями планирования и силовыми установками.

Модуль представляет собой корпус, в который интегрируется авиабомба, реактивный двигатель и навигационная спутниковая система "Комета". Таким образом, бомба превращается в крылатую ракету.

По силе взрыва УМПБ Д-30СН — нечто среднее между авиабомбой и ракетой. В отличие от авиационных бомб, в новом типе снаряда есть реактивная силовая установка, позволившая совершить прыжок с 40 километров максимального полета до 90 км. Применяется как из самолета, так и с РСЗО "Смерч" и "Торнадо-С".

По проверяемой информации, россияне применили дешевый аналог крылатой ракеты УМПБ Д-30 СН, изготовленный на базе авиабомбы ФАБ-250.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известно о ракете, которой РФ ударила по Киеву. "Циркон" может быть двухступенчатой ракетой.