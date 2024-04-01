Дешеві та тупі: аналітики пояснили, у чому небезпека російських КАБів та що з ними робити

Росія може швидко та дешево виготовляти ці тупі та не дуже ефективні бомби – вони небезпечні тільки за рахунок того, що в них дуже багато вибухівки

Кориговані авіаційні бомби вагою від 250 до 1500 кілограмів, які використовують російські терористи, стали своєрідним геймчейнджером на полі бою в Україні, оскільки завдають занадто руйнівного впливу. Україні потрібно більше західних систем протиповітряної оборони та ракет до них, щоб адекватно боротися із цією загрозою.

Про це написав аналітик Томас Уотлінг в статті для видання Independent. Він нагадав, що російські КАБи зіграли велику роль у російському наступі на сході України останнім часом.

"Нещодавно модифіковані Москвою боєголовки ФАБ-1500 (цифра пов’язана з їх вагою в кілограмах) завдають великої шкоди. Україна також використовує керовані бомби, подібні до ФАБ, відомі як система бойових боєприпасів прямого нападу (JDAM), але американської зброї набагато менше", – написав він.

Ексаташе з питань оборони Великої Британії у Москві Джон Форман розповів виданню, що ФАБ – це стара радянська зброя, яка менш ефективна за сучасні бомби на кшталт JDAM, проте набагато дешевша та доступніша. Росіяни можуть виготовляти на основі ФАБ багато нових бомб, тоді як Україна залежить від постачань з Заходу.

"По суті, це тупі некеровані бомби радянської епохи з розумними крилами, доданими до них, щоб атакувати нерухомі цілі з певним ступенем точності. Бомба також може бути скоригована за допомогою супутникової або лазерної навігації, підвищуючи її точність", – сказав Форман.

Російські бомби значно смертоносніші за артилерію та ракети РСЗВ, оскільки мають значно більше вибухівки. До того ж ними можна бити з відстані в середньому 40 кілометрів, що означає для України необхідність перекидати на лінію фронту дорогі та дефіцитні далекобійні системи ППО, витрачати ракети на перехоплення літаків-носіїв, оскільки іншим чином з КАБами боротися поки що неможливо. І російські бомби, у будь-якому випадку, дешевші за західні ракети для ППО, тому навіть якщо вдасться навчитися збивати бомби – це буде дорого.

"Росія, безсумнівно, має потенціал виробляти більше комплектів плануючих бомб для старих бомб серії ФАБ, ніж Україна може поповнювати запаси своїх наземних літаків та ЗРК", – підсумував ситуацію старший науковий співробітник аналітичного центру Королівського інституту об’єднаних служб Джастін Бронк.

Як писав "Телеграф", удар по житловому будинку в Харкові, що стався вдень 27 березня, говорить про низку дуже неприємних для мешканців міста та прикордонних територій тенденцій. І на жаль, перебороти їх, хоч і можливо, але вкрай складно. Причиною тому – нова зброя, яку могли використати окупанти для завдання цього удару.

Зазначимо, що на початку березня в американському Інституті вивчення війни (ISW) відзначали використання РФ нових боєприпасів, тих самих УМПБ Д-30. Водночас, як наголошує Олександр Коваленко, поки що росіяни явно не можуть налагодити серійне масове виробництво нових боєприпасів. Наявні зразки явно виготовлені поспіхом з безліччю дефектів.