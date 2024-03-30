На 50% більше: Росія у березні застосувала рекордну кількість КАБів в ударах по Україні

У квітні ми можемо отримати черговий рекорд 3 000 КАБів

Нещодавні удари російськими окупантами по містах України КАБами спричинили велике занепокоєння у західних ЗМІ. Але, з усім тим, авіація РОВ має чергову рекордну позначку їх застосування.

Про це пише військо-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко. За його словами, за березень Росія застосувала проти України 2 300 КАБів.

"Дві тисячі триста авіаційних бомб, що коригуються, різної номенклатури, від ФАБ-250/500/1500 до раніше рідко застосовуваних РБК-РБК-500 ШОАБ-0.5 і ОДАБ-500/1500", — пише він.

Коваленко зауважив, що це абсолютний рекорд застосування даних бомб. І він на 50% вищий за попередній лютневий абсолютний рекорд – 1 500 КАБів.

"Якщо тенденція приросту застосування КАБів залишиться незмінною, то у квітні ми отримаємо черговий рекорд 3 000 КАБів", — додає оглядач.

За його словами, так у просуванні окупантів на фронті, і у їх можливих наступальних діях, основну роль буде грати вже не жива сила. Вони більше уваги зосередять на тактичній авіація і КАБах, які в місячному еквіваленті можуть перевищувати показник 3 тис. Згодом ця цифра може навіть вирости до 5 тисяч бомб на місяць, але при залученні всіх компонентів носіїв.

"Пошук розв'язання цієї проблеми, насамперед – знищення носіїв, має вже бути одним з головних, оскільки принцип "краще пізно, ніж ніколи" – це не про перемогу, це про поразку", — пише Коваленко.

Раніше "Телеграф" писав, що головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський обнадіїв заявою про ситуацію на фронті.