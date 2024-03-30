Росіяни продовжують атакувати, проте не досягли значного прогресу: подробиці від британської розвідки (карта)

Ресурсів для відновлення втрат вистачає

В останні дні березня російським окупантам вдалось досягти незначних успіхів на Авдіївському напрямку. Попри значні втрати, вони майже повністю захопили селище Тоненьке та Орлівка.

Про це інформує розвідка Міністерства оборони Великої Британії. Зазначається, що таких успіхів Росія може досягати, адже щомісяця поповнює свої війська приблизно 30 тисячами солдатів.

Після взяття Авдіївки у росіян зʼявилась значна перевага на західній лінії фронту. Проте це єдине, чим вони можуть повихвалятись, адже, продовжуючи тиснути не тільки на Авдіївському напрямку, інших успіхів не мають.

Тоненьке та Орлівка на мапі Deep State

За даними розвідки, Росія значно перевершує Україну в амуніції та зброї. А завдяки рекрутингу та мобілізації близько 30 тисяч осіб щомісяця, окупанти можуть перекривати власні втрати та продовжувати тиснути на лінії фронту. Україна ж значно поступається Росії в цих ресурсах.

Зауважимо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію на фронті. За його словами, вона напружена, адже росіяни намагаються тиснути на більшості напрямків. Вони не покидають надій вийти на кордони Донецької та Луганської областей, а також витіснити ЗСУ з лівого берега Дніпра на Запоріжжі. Проте українські бійці, завдаючи ворогу значних втрат, повертають деякі позиції.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна вже проґавила момент, щоб піти в наступ у 2024 році. Якби мобілізаційні зміни були схвалені, наприклад, у грудні, тоді ЗСУ змогли б використати "літнє вікно можливостей".