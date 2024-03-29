"Не тільки тримаємо оборону": Сирський обнадіїв заявою про ситуацію на фронті

Кожен день вимагає від українських бійців максимальної віддачі

Ситуація на фронті напружена, адже росіяни намагаються тиснути на більшості напрямків. Вони не покидають надій вийти на кордони Донецької та Луганської областей, а також витіснити ЗСУ з лівого берега Дніпра на Запоріжжі.

Проте українські бійці, завдаючи ворогу значних втрат, повертають деякі позиції. Про події на фронті в інтервʼю Укрінформу розповів головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

Тривожні новини про складну ситуацію на фронті та значні зусилля росіян просунутись на Купʼянському, Авдіївському напрямку та Лимані, головком пояснив, розкривши детальніше події на лініях зіткнення.

"Ситуація на фронті дійсно складна. Але на фронті вона й не буває іншою. Безумовно, кожний день вимагає від наших солдатів та офіцерів максимального напруження сил. Але ми не тільки стоїмо в обороні, а ще й кожного дня на різних напрямках самі просуваємось вперед. Останнім часом кількість повернутих нами позицій перевищує кількість втрачених. Ворогу не вдалося суттєво просунутися на стратегічних напрямках, його територіальні здобутки, якщо вони і є, то мають тактичне значення. Цю ситуацію ми контролюємо", — сказав Сирський.

За словами генерал-полковника, ситуація на певних напрямках дійсно напружена. Росіяни продовжують збільшувати кількість своїх окупаційних військ та нарощувати зусилля. Їхня тактика залишається традиційною — масовані штурми, які закінчуються великими втратами армії РФ. На деяких напрямках ЗСУ відбувають щоденно кілька десятків атак, каже Сирський.

Головнокомандувач зауважив, що досвід минулих місяців і тижнів свідчить, що ворог значно наростив активність авіації, застосовує КАБи – керовані авіабомби, які руйнують наші позиції. Ба більше, росіяни вкривають позиції ЗСУ щільним артилерійським та мінометним вогнем.

"Ще кілька днів тому перевага ворога по випущених боєприпасах становила співвідношення близько 6:1. Але ми навчились воювати не кількістю боєприпасів, а майстерністю використання тієї зброї, яка є. Крім того, ми максимально використовуємо перевагу в засобах безпілотної авіації. Хоча ворог намагається нас наздогнати у цьому ефективному виді зброї", — додає Сирський.

За його словами, Росія продовжує активні наступальні дії на широкому фронті, намагається за будь-яку ціну вийти на кордони Донецької та Луганської областей, потіснити ЗСУ на лівому березі Дніпра у Запорізькій області.

Запорізький напрямок на мапі Deep State

Авдіївський напрямок на мапі Deep State

Бахмутський напрямок

Лиманський напрямок на мапі Deep State

Значно на ситуацію на фронті позначилось те, що українським бійцям вдалось вирівняти ситуацію щодо артилерії.

"Наші артилеристи використовують високоточні боєприпаси для ураження скупчень противника навіть за десятки кілометрів від лінії фронту. Ворог щодобово не лише має значні втрати у живій силі та техніці, зокрема артилерійські системи, – він ніколи й ніде не може почуватися у безпеці, також на тимчасово окупованих територіях України. Це важливий психологічний фактор. Їм не буде спокою на нашій землі. Ніколи. І кожен окупант повинен це усвідомлювати", — каже головком.

Генерал-полковник також наводить статистку втрат росіян, яка за лютий–березень цього року (на 26 березня), становить понад 570 танків, близько 1430 бойових броньованих машин, майже 1680 артилерійських систем та 64 системи ППО. Водночас українські оборонці продовжують утримувати під контролем ключові висоти та райони оборони.

"Наша мета – не допустити втрати своєї території, максимально виснажити противника, завдати йому найбільш можливих втрат, сформувати і підготувати резерви для проведення наступальних дій", — зазначає Сирський.

Головком додав, що також суттєвою перевагою є й те, що активність ворога у повітрі також вдалося знизити. Адже майстерність українських підрозділів ППО призвела до того, що лише у лютому протягом 10 днів росіяни втратили 13 літаків, серед яких і важливі повітряні судна спостереження та управління А50.

"Тож з майстерністю особового складу в нас усе гаразд. Сподіваємося отримати від партнерів більшу кількість засобів ППО і головне – ракет до них, особливо з урахуванням того, що ворог перейшов до тактики масованих повітряних ударів як по українських військах, так і по цивільній інфраструктурі, по мирних містах України. Ми зобов’язані їх захистити", — наголошує Сирський.

Головнокомандувач українських Сил Оборони не залишив поза увагою й успіхи на морі.

"Атаки безекіпажних дронів на кораблі противника настільки ефективні, що це дає змогу говорити про зміни у стратегії бойових дій на морі загалом. Ми цілеспрямовано нищимо російський Чорноморський флот. І робитимемо це далі. Останні ураження декількох кораблів у Севастополі – це якраз ще одна ілюстрація цього", — каже головком.

Раніше "Телеграф" писав, що Володимир Зеленський розповів про успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку, зауваживши, що наступ росіян вдалось зупинити. Ба більше, українські бійці змогли перехопити ініціативу. Тож "великого наступу" з боку Росії, про який було багато розмов, в Україні так і не побачили.