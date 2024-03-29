"Не только держим оборону": Сырский обнадежил заявлением о ситуации на фронте

Каждый день требует от украинских бойцов максимальной отдачи

Ситуация на фронте напряженная, ведь россияне пытаются давить на большинстве направлений. Они не оставляют надежд выйти на границы Донецкой и Луганской областей, а также вытеснить ВСУ с левого берега Днепра в Запорожье.

Однако украинские бойцы, нанося врагу значительные потери, возвращают некоторые позиции. О событиях на фронте в интервью Укринформу рассказал главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Тревожные новости о сложной обстановке на фронте и значительных усилиях россиян продвинуться на Купянском, Авдеевском направлении и Лимане, объяснил главком, раскрыв подробнее ситуацию на линиях столкновения.

"Ситуация на фронте действительно сложная. Но на фронте она и не бывает другой. Безусловно, каждый день требует от наших солдат и офицеров максимального напряжения сил. Но мы не только стоим в обороне, но и каждый день на разных направлениях сами продвигаемся вперед. В последнее время количество возвращенных нами позиций превышает количество потерянных. Врагу не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях, его территориальные достижения, если они и есть, имеют тактическое значение. Эту ситуацию мы контролируем", — сказал Сырский.

По словам генерал-полковника, ситуация в определенных направлениях действительно напряженная. Россияне продолжают увеличивать количество своих оккупационных войск и наращивать усилия. Их тактика остается традиционной — массированные штурмы, оканчивающиеся большими потерями армии РФ. В некоторых направлениях ВСУ отбывают ежедневно несколько десятков атак, говорит Сырский.

Главнокомандующий отметил, что опыт прошлых месяцев и недель свидетельствует, что враг значительно нарастил активность авиации, применяет КАБ – управляемые авиабомбы, разрушающие наши позиции. Более того, россияне покрывают позиции ВСУ плотным артиллерийским и минометным огнем.

"Еще несколько дней назад преимущество врага по выпущенным боеприпасам составляло соотношение около 6:1. Но мы научились воевать не количеством боеприпасов, а мастерством использования оружия, которое есть. Кроме того, мы максимально используем преимущество в средствах беспилотной авиации. Хотя враг пытается нас догнать в этом эффективном виде оружия", — добавляет Сырский.

По его словам, Россия продолжает активные наступательные действия на широком фронте, пытается любой ценой выйти на границы Донецкой и Луганской областей, потеснить ВСУ на левом берегу Днепра в Запорожской области.

Запорожское направление на карте Deep State

Авдеевское направление на карте Deep State

Бахмутское направление

Лиманское направление на карте Deep State

Значительно на ситуацию на фронте сказалось то, что украинским бойцам удалось выровнять ситуацию по артиллерии.

"Наши артиллеристы используют высокоточные боеприпасы для поражения скоплений противника даже в десятках километров от линии фронта. Враг ежедневно не только имеет значительные потери в живой силе и технике, в частности артиллерийские системы – он никогда и нигде не может чувствовать себя в безопасности, а также на временно оккупированных территориях Украины. Это немаловажный психологический фактор. Им не будет покоя на нашей земле. Никогда. И каждый оккупант должен это осознавать", — говорит главком.

Генерал-полковник также приводит статистку потерь россиян, которая за февраль-март этого года (на 26 марта) составляет более 570 танков, около 1430 боевых бронированных машин, почти 1680 артиллерийских систем и 64 системы ПВО. В то же время, украинские защитники продолжают удерживать под контролем ключевые высоты и районы обороны.

"Наша цель – не допустить потери своей территории, максимально истощить противника, нанести ему наиболее возможные потери, сформировать и подготовить резервы для проведения наступательных действий", — отмечает Сырский.

Главком добавил, что также существенным преимуществом является то, что активность врага в воздухе также удалось снизить. Ведь мастерство украинских подразделений ПВО привело к тому, что только в феврале за 10 дней россияне потеряли 13 самолетов, среди которых и важные воздушные суда наблюдения и управления А50.

"Поэтому с мастерством личного состава у нас все хорошо. Надеемся получить от партнеров большее количество средств ПВО и главное – ракет к ним, особенно с учетом того, что враг перешел к тактике массированных воздушных ударов как по украинским войскам, так и по гражданской инфраструктуре, по мирным городам Украины. Мы обязаны их защитить", — отмечает Сырский.

Главнокомандующий украинскими Сил Обороны не оставил без внимания и успехи на море.

"Атаки безэкипажных дронов на корабле противника настолько эффективны, что это позволяет говорить об изменениях в стратегии боевых действий на море в целом. Мы целенаправленно уничтожаем российский Черноморский флот. И будем делать это дальше. Последние поражения нескольких кораблей в Севастополе – это как раз еще одна иллюстрация этого", — говорит главком.

Ранее "Телеграф" писал, что Владимир Зеленский рассказал об успехах ВСУ на Бахмутском направлении, заметив, что наступление россиян удалось остановить. Более того, украинские бойцы смогли перехватить инициативу. Так что "большого наступления" со стороны России, о котором было много разговоров, в Украине так и не увидели.