Россияне продолжают активно штурмовать позиции ВСУ: что происходит на фронте (карта)

Украинские военные отразили все вражеские атаки

В течение минувших суток, 28 марта, на фронте произошло 59 боевых столкновений. Российские оккупанты пытались атаковать позиции украинских войск, однако наши защитники держали оборону.

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 29 марта. Всего враг нанес 16 ракетных и 131 авиационный удар, совершил 128 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. На Лиманском направлении нашими воинами отражены 6 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 13 атак. Бои продолжались в районах населенных пунктов Часов Яр, Новый, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отбиты 3 атаки. В районе населённого пункта Семеновка Донецкой области враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, Урожайное. Здесь противник при поддержке авиации 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг 8 раз атаковал позиции наших защитников. Бои шли в районах Роботиного, северо-западнее Вербового и севернее Приютного Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки совершено 2 атаки на позиции наших войск.

Напомним, 27 марта на фронте произошло 60 боевых столкновений. Почти половина из них – на Новопавловском направлении.