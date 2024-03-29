Росіяни продовжують активно штурмувати позиції ЗСУ: що відбувається на фронті (карта)

Українські військові відбили всі ворожі атаки

Продовж минулої доби, 28 березня, на фронті відбулося 59 бойових зіткнень. Російські окупанти намагалися атакувати позиції українських військ, однак наші захисники тримали оборону.

Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 29 березня. Загалом ворог завдав 16 ракетних та 131 авіаційний удар, здійснив 128 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак. Бої тривали в районах населених пунктів Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки. В районі населеного пункту Семенівка Донецької області ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Урожайне. Тут противник, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 8 разів атакував позиції наших захисників. Бої точилися в районах Роботиного, північно-західніше Вербового та північніше Приютного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби здійснено 2 атаки на позиції наших військ.

Нагадаємо, 27 березня на фронті відбулося 60 бойових зіткнень. Майже половина з них ― на Новопавлівському напрямку.