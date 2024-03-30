Россияне продолжают атаковать, однако не добились значительного прогресса: подробности от британской разведки (карта)
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Ресурсов для восстановления потерь хватает
В последние дни марта российским оккупантам удалось добиться незначительных успехов на Авдеевском направлении. Несмотря на значительные потери, они почти полностью захватили поселок Тоненьке и Орловка.
Об этом сообщает разведка Министерства обороны Великобритании. Отмечается, что таких успехов Россия может достигать, ведь ежемесячно пополняет свои войска около 30 тысяч солдат.
После взятия Авдеевки у россиян появилось значительное преимущество на западной линии фронта. Однако это единственное, чем они могут похвастаться, ведь, продолжая давить не только на Авдеевском направлении, других успехов не имеют.
По данным разведки, Россия значительно превосходит Украину в амуниции и оружии. А благодаря рекрутингу и мобилизации около 30 тысяч человек ежемесячно, оккупанты могут перекрывать собственные потери и продолжать давить на линии фронта. Украина значительно уступает России в этих ресурсах.
Отметим, что недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о ситуации на фронте. По его словам, она напряжена, ведь россияне пытаются давить на большинстве направлений. Они не оставляют надежд выйти на границы Донецкой и Луганской областей, а также вытеснить ВСУ с левого берега Днепра в Запорожье. Однако украинские бойцы, нанося врагу значительные потери, возвращают некоторые позиции.
Ранее "Телеграф" писал, что Украина уже упустила момент, чтобы пойти в наступление в 2024 году. Если бы мобилизационные изменения были одобрены, например в декабре, тогда ВСУ смогли бы использовать "летнее окно возможностей".