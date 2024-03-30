Россияне продолжают атаковать, однако не добились значительного прогресса: подробности от британской разведки (карта)

Ресурсов для восстановления потерь хватает

В последние дни марта российским оккупантам удалось добиться незначительных успехов на Авдеевском направлении. Несмотря на значительные потери, они почти полностью захватили поселок Тоненьке и Орловка.

Об этом сообщает разведка Министерства обороны Великобритании. Отмечается, что таких успехов Россия может достигать, ведь ежемесячно пополняет свои войска около 30 тысяч солдат.

После взятия Авдеевки у россиян появилось значительное преимущество на западной линии фронта. Однако это единственное, чем они могут похвастаться, ведь, продолжая давить не только на Авдеевском направлении, других успехов не имеют.

Тонечко и Орловка на карте Deep State

По данным разведки, Россия значительно превосходит Украину в амуниции и оружии. А благодаря рекрутингу и мобилизации около 30 тысяч человек ежемесячно, оккупанты могут перекрывать собственные потери и продолжать давить на линии фронта. Украина значительно уступает России в этих ресурсах.

Отметим, что недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о ситуации на фронте. По его словам, она напряжена, ведь россияне пытаются давить на большинстве направлений. Они не оставляют надежд выйти на границы Донецкой и Луганской областей, а также вытеснить ВСУ с левого берега Днепра в Запорожье. Однако украинские бойцы, нанося врагу значительные потери, возвращают некоторые позиции.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина уже упустила момент, чтобы пойти в наступление в 2024 году. Если бы мобилизационные изменения были одобрены, например в декабре, тогда ВСУ смогли бы использовать "летнее окно возможностей".