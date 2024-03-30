Росіяни модернізували крилату ракету Х-101: експерти пояснили, у чому небезпека

Ракета модернізована з розрахунком вбивати якнайбільше цивільних при влучанні

Російські терористи модернізували крилату ракету Х-101, яку вони запускають з борту стратегічних бомбардувальників Ту-95. Вона отримала збільшену бойову частину вагою у 800 кілограмів – вдвічі більше, ніж в неї було раніше.

Про це пише Defence Express. В матеріалі зазначається, що мова йде не про збільшення ваги бойової частини, а про додавання існуючої 400-кг боєголовки ще однієї, аналогічної за вагою.

З посиланням на експертів видання зазначає, що перші такі випадки були виявлені після аналізу ракет, збитих 29 березня. Друга бойова частина ракети споряджена готовими уражаючими елементами кубічної форми.

"Зазвичай такі елементи використовуються у зенітних ракетах, але у випадку застосування для удару по наземних цілях мають значний уражаючий ефект проти людей", – сказано у статті.

За встановлення додаткової БЧ росіянам довелося заплатити зменшенням паливного бака, проте це жодним чином не вплине на застосування ракети. Показник її дальності впав приблизно вдвічі – з 5500 км до умовних 2250-2000 км, проте навіть у випадку пуску таких ракет з Саратовської області по об'єктах на Львівщині у ракети ще залишиться палива на 500-700 км для маневрування.

"Інформація щодо варіанту з оснащенням Х-101 двома бойовими частинами прослідковується у російських джерелах ще з середини 2010-х років, ще на стадії розробки та випробувань цієї ракети. Тоді вказувалась, що в одному з варіантів оснащення ракети бойова частина вагою 400 кг може бути розділена на дві. Перша може бути скинута на парашуті на дальності у 100 км від основної цілі. Від такої реалізації тоді відмовились та повернулись лише зараз. Але який саме механізм скидання використаний у новій версії Х-101 наразі знаходиться під питанням", – резюмує видання.

Нагадаємо, що вночі та вранці 29 березня Росія обстріляла українські міста дронами-камікадзе та ракетами різних типів. Комбінована атака тривала 9 годин. Ворог застосував 99 повітряних цілей, з яких 84 знищила ППО. До цього вибухи прогриміли у Дніпровському, Павлоградському, Кам'янському та Криворізькому районах. Над Дніпром збили ракети. Ворог цілив по об’єктах енергетичної системи, є пошкодження критичної інфраструктури.

Раніше "Телеграф" писав, що в "Укренерго" повідомили про наслідки нічної атаки. Росія пошкодила великі станції. У двох областях були введені графіки відключень електроенергії.