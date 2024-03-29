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Зруйновано будинки, серед поранених є дитина: наслідки нічного удару по Дніпропетровщині (фото)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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Автор
Ворог продовжує кошмарити Дніпро та інші населені пункти області Новина оновлена 29 березня 2024, 08:28
Ворог продовжує кошмарити Дніпро та інші населені пункти області. Фото Колаж "Телеграфу"

Регіон атакували комбіновано — і ракетами, і "шахедами"

Чергова масштабна атака окупантів по Україні вночі 29 березня не пройшла бесслідно для Дніпропетровської області. Вибухи чули як в обласному центрі, так і в інших населених пунктах регіону. Відомо про знищення 10 безпілотників та 4 ракет у небі над Дніпропетровщиною, однак без наслідків все одно не обійшлося.

Про це детально розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що "шахеди" збивали у Павлоградському, Дніпровському, Кам'янському та Криворізькому районах. Ракети ж вдалося ліквідувати саме над Дніпром.

"Пошкоджені кілька енергетичних об'єктів – у Дніпровському, Криворізькому та Кам'янському районах. На одному з них постраждав чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу, оговтуватися буде вдома", — зазначає чиновник.

Нагадаємо, що раніше в "Укренерго" заявили, що на Дніпропетровщині через російську атаку наразі введені аварійні відключення світла. Всі відповідні служби працюють над тим, аби відновити електропостачання до абонентів якнайшвидше.

Однак крім цього є також пошкодження і цивільної інфраструктури, зокрема у Кам'янському, по якому ворог бив ще до опівночі. За даними Лисака, у місті було потрощено дачний кооператив. П'ятеро людей отримали поранення, серед них — 5-річна дівчинка. І дитина, і ще двоє жінок лікуватимуться лабораторно, а двох чоловіків, 36 та 47 років, госпіталізували до лікарні. На жаль, один із них у важкому стані.

Також у Кам'янському є зруйновані та серйозно пошкоджені будинки, дісталося й автомобілям.

Не полишив у спокої ворог і Нікопольський район — вже "традиційно" обстріляв із артилерії. Внаслідок нічної атаки були знищено магазин і пошкоджено павільйон з ремонту одягу, однак обійшлося без жертв.

UPD. Трохи пізніше Сергій Лисак уточнив, що загалом у небі над Дніпропетровщиною наші сили ППО збили 24 цілі — по 12 "шахедів" і ракет. Оце міць!

Нагадаємо, що останнім часом почастішали ракетні удари росіян по енергетичній інфраструктурі України. Так, всього тиждень тому серйозного удару було завдано по Дніпровській ГЕС у Запоріжжі. Згодом стало відомо, що у підприємство поцілило не менше восьми ракет.

Теги:
#Дніпро #Вибухи #Атака #Кам'янське