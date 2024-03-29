Російські Ту-95 у повітрі: терористи планують чергову ракетну атаку на Україну

Ще є час пройти в укриття та підзарядити гаджети

Російські терористи вночі з 28 на 29 березня підняли у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95. Вони вилетіли з авіабази "Оленья" у Мурманській області, куди поки що не дістають українські безпілотники. Виліт, скоріше за все, бойовий, літаки терористів несуть ракети Х-101.

Про це повідомили моніторингові канали та Повітряні сили. Підтверджено зліт від чотирьох до шести літаків, які рухаються в район пускових в Каспійському регіоні.

У випадку, якщо терористи будуть здійснювати пуски з району Енгельса, то це станеться приблизно о 02:50 — 03:30, тоді ракети будуть у повітряному просторі України близько 03:40 — 04:30. До Каспійського моря терористи долетять приблизно до 03:50 — 04:30, тоді на ракети можна очікувати біля 04:50 — 05:40.

01:55 Шість бомбардувальників терористів летить з а/б "Оленья", до них доєдналися чотири літаки з а/б "Енгельс-2".

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Нагадаємо, що зранку 22 березня росіяни масовано обстріляли міста України. У декількох областях почались проблеми зі світлом. За даними на неділю заживили майже усіх абонентів, та у Харкові ситуація залишається складною. Опалення є лише у 50% міста.

Під час масованої атаки росіяни спрямували 8 ракет на ДніпроГЕС. Били по греблі, та вона вистояла. Ризику затоплення наразі немає. Більш того по греблі відновили рух, хоч і не повністю. Ситуацію обіцяють виправити найближчими днями.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які наслідки матимуть російські удари по енергетичній системі України. Ексміністр енергетики Іван Плачков розповів про нюанси відновлення постраждалих об’єктів.