Росіяни масовано вдарили ракетами по Кам'янському (оновлюється)

Місто Кам'янське на Дніпропетровщині потрапило під удар

Російські терористи ввечері 28 березня масовано атакували ракетами Кам'янське Дніпропетровської області. Також вибухи було чутно біля Черкас та у передмісті Дніпра.

Про це повідомляють власні кореспонденти "Телеграфу". Зокрема у Кам'янському було чутно понад десяток вибухів.

За даними моніторингу, терористи запустили у бік міста щонайменше сім крилатих та балістичних ракет. У місті розташована Середньодніпровська ГЕС, яка може стати мішенню для чергового російського теракту.

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Власні кореспонденти "Телеграфу" повідомляють, що після вибухів Кам'янське частково залишилося без світла. Також в деяких районах міста відсутнє водопостачання.

Нагадаємо, що зранку 22 березня росіяни масовано обстріляли міста України. У декількох областях почались проблеми зі світлом. За даними на неділю заживили майже усіх абонентів, та у Харкові ситуація залишається складною. Опалення є лише у 50% міста.

Під час масованої атаки росіяни спрямували 8 ракет на ДніпроГЕС. Били по греблі, та вона вистояла. Ризику затоплення наразі немає. Більш того по греблі відновили рух, хоч і не повністю. Ситуацію обіцяють виправити найближчими днями.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які наслідки матимуть російські удари по енергетичній системі України. Ексміністр енергетики Іван Плачков розповів про нюанси відновлення постраждалих об’єктів.