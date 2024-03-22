"Ми втратили цей об’єкт": експерт пояснив, які наслідки матиме удар по ДніпроГЕС для України

Руйнування мають споруди ГЕС-1 та ГЕС-2

У п’ятницю, 22 березня, Росія здійснила наймасовішу ракетну атаку по енергетичних об’єктах, у тому числі і по ДніпроГЕС. Пошкодження цього об'єкта матимуть певні наслідки для енергосистеми України.

Про це сказав директор Інституту водних проблем і меліорації НААН Михайло Яцюк під час ефіру телеканалу "Київ 24". Він зауважив, що ці наслідки не будуть такого масштабу як за аварії на Каховській ГЕС.

"Ми втратили цей об’єкт", — сказав Яцюк щодо ДніпроГЕС.

Він також зауважив, що зараз вже ведуться роботи по ліквідації наслідків та оцінці пошкоджень гідроелектро споруд.

Під час ефіру Яцюк також зауважив, що росіяни більше цілили по ГЕС-2, адже вона новіша і має більше спроможностей, ніж ГЕС-1. Але ці дві споруди, перш за все, це комплекси, які працюють у купі. І вони обидва зазнали сильних руйнувань. Експерт додав, що південь України має багато енергоємних заводів, які й забезпечувала ДніпроГЕС.

"Вони цілили, щоб зруйнувати нашу економічну безпеку і, відповідно, й оборонну", — сказав Яцюк.

Адже, за його словами, за відсутності електроенергії заводи та підприємства не зможуть працювати, що буде бити і по оборонній спроможності країни. На його думку, сьогоднішній обстріл не слід розцінювати лише як удар по енергетичній структурі країни.

Нагадаємо, що під час ракетного удару по ДніпроГЕС в об'єкт влучило 8 ракет, було 2 прямих попадання по ГЕС-1 та ГЕС-2. Остання споруда перебуває у критичному стані. Станція ГЕС-1 також не працює після ракетного удару.

Раніше "Телеграф" писав, що через удар по ДніпроГЕС у річку Дніпро витекли нафтопродукти.