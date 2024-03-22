"Мы потеряли этот объект": эксперт объяснил, какие последствия будет иметь удар по ДнепроГЭС для Украины

Разрушения имеют сооружения ГЭС-1 и ГЭС-2

В пятницу, 22 марта, Россия осуществила самую массовую ракетную атаку по энергетическим объектам, в том числе и по ДнепроГЭС. Повреждения этого объекта будут иметь определенные последствия для энергосистемы Украины.

Об этом сказал директор Института водных проблем и мелиорации НААН Михаил Яцюк в эфире телеканала "Киев 24". Он отметил, что эти последствия не будут такого масштаба, как при аварии на Каховской ГЭС.

"Мы потеряли этот объект", — сказал Яцюк про ДнепроГЭС.

Он также отметил, что сейчас уже ведутся работы по ликвидации последствий и оценке повреждений гидроэлектро сооружений.

Во время эфира Яцюк также отметил, что россияне больше целили по ГЭС-2, ведь она новее и имеет больше возможностей, чем ГЭС-1. Но эти два сооружения, прежде всего, это комплексы, работающие вместе. И они оба получили сильные разрушения. Эксперт добавил, что на юге Украины много энергоемких заводов, которые и обеспечивала ДнепроГЭС.

"Они целили, чтобы разрушить нашу экономическую безопасность и, соответственно, оборонную", — сказал Яцюк.

Ведь, по его словам, при отсутствии электроэнергии заводы и предприятия не смогут работать, что будет бить и по оборонной способности страны. По его мнению, сегодняшний обстрел не следует расценивать как удар только по энергетической структуре страны.

Напомним, что во время ракетного удара по ДнепроГЭС в объект попало 8 ракет, было 2 прямых попадания по ГЭС-1 и ГЭС-2. Последняя постройка находится в критическом состоянии. Станция ГЭС-1 тоже не работает после ракетного удара.

Ранее "Телеграф" писал, что из-за удара по ДнепроГЭС в реку Днепр утекли нефтепродукты.