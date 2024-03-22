Долгожданная неожиданность: почему энергосистему Украины атаковали только сейчас и какими будут последствия

Жители пострадавших регионов остались без света, а в отдельных случаях и воды.

Атака объектов критической инфраструктуры утром 22 марта уже названа министром энергетики Германом Галущенко самой масштабной за все время полномасштабной войны, а гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко анонсировал "не очень хорошие новости" для украинской энергетики.

"Телеграф" выяснял, почему оккупанты решили атаковать нашу энергетическую систему именно сейчас и к каким последствиям в близкой и далекой перспективе приведут нанесенные разрушения.

Мотивы террористов

Более 60 "шахедов" и почти 90 ракет разных типов были запущены по Украине в ночь на 22 марта с вполне четкой террористической целью — Россия воюет против обычной жизни людей, считает президент Владимир Зеленский.

"У российских ракет нет задержек, как у пакетов помощи нашему государству. У "шахедов" нет нерешительности, как у некоторых политиков. Важно понимать цену задержек и отложенных решений", - сказал украинский лидер.

Пока глава государства посылает Западу сигналы о необходимости ускорения процессов по оказанию помощи, международные партнеры Киева, кажется, трактуют ситуацию на совсем другой лад.

Так, британское издание Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что США призвали Украину прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, ведь они могут повысить мировые цены на нефть и спровоцировать ответные меры по энергетической инфраструктуре.

"Неоднократные предупреждения из Вашингтона получили чиновники СБУ и ГУР. Один из источников сказал, что Белый дом все больше разочарован дерзкими атаками украинских беспилотников", — пишет издание.

Мнение о том, что массированная атака со стороны России была ответом на регулярные удары украинских дронов по критическим объектам инфраструктуры РФ, разделяет и экс-министр энергетики, глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков.

Впрочем, по словам политика, мотивов у террористов могло быть несколько.

– Кроме мести за атаки на нефтеперерабатывающие заводы, целью остается лишение Украины ее критической инфраструктуры и нанесение огромного ущерба нашей экономике. Энергетическая отрасль является артерией, проходящей через массу процессов в государстве, а ее функционирование оказывает значительное влияние на десятки других направлений", — отмечает эксперт в комментарии "Телеграфу".

По всей вероятности, перенос энергетического террора на весну был обусловлен необходимостью накопления достаточного количества ракет для нанесения массированного удара, ведь объемы снарядов на третьем году войны в России уже не такие, как раньше, считает народный депутат, сопредседатель МФО "Чистая энергия — здоровая окружающая среда" Алексей Гончаренко.

Впрочем, какими бы мотивами руководствовались оккупанты, поддаваться на шантаж и прекращать поражение законных целей на территории РФ по "советам" западных партнеров Украина не будет, говорит политик.

По словам Гончаренко, если опубликованные в Financial Times данные являются правдой, подобные заявления имеют в первую очередь политическую основу.

– Не мы начали эту войну, не мы пришли на их землю, а они. Мы готовы прекратить удары по НПЗ и другим объектам на территории РФ, как только она выведет войска с наших территорий. До этого момента даже разговоров о каких-либо ограничениях путем шантажа быть не может.

Если в США действительно ведутся такие разговоры, то они спровоцированы в большей степени политическими аспектами. Цена на топливо является одним из ключевых факторов внутренней политики американцев в преддверии выборов в США. Их вероятное беспокойство вполне понятно, но это очень неправильный подход. Владимир Путин не понимает язык уступок, он реагирует только на силу, – говорит нардеп в комментарии "Телеграфу".

Восстановление электростанций – дело очень тяжелое и затратное

Уже сейчас известно о том, что для атаки энергетики Украины враг использовал вооружение разных типов. По данным Воздушных сил ВСУ, всего враг применил 151 средство воздушного нападения.

Несмотря на работу сил ПВО, избежать последствий вражеской атаки не удалось в девяти регионах Украины: Одесской, Харьковской, Запорожье, Днепропетровщине, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Львовской и Прикарпатской.

Специалисты в области энергетики все еще устанавливают масштабы нанесенного ущерба и потерь, однако уже сейчас в отдельных областях властям пришлось применить аварийные и ввести плановые отключения электроэнергии. Также в нескольких пострадавших регионах наблюдаются проблемы с водоснабжением.

По словам экс-министра энергетики Ивана Плачкова, с учетом снижения потребления электроэнергии из-за теплой погоды, восстановление пораженных объектов потребует меньших усилий, чем это было в прошлом году. В то же время ситуация затруднена тем, что энергетическая система не была полностью восстановлена после зимнего террора 2022-го.

– Восстановление электростанций – дело очень тяжелое и затратное. Если сети и подстанции починить легче, то тепловые, электростанции и особенно гидроэлектростанции потребуют немало времени и средств. Я думаю, что ситуация сейчас очень сложная. И речь идет не только об отдельных регионах. Дело в том, что электросистема и каждый ее отдельный объект работают как единое целое, влияя на питание всей Украины.

Если мощности будет недостаточно, процесс последует по принципу цепной реакции и проблемы со снабжением энергии ощутят все. Часть аварийных отключений, которые у нас есть сейчас, преодолеют достаточно оперативно. Впрочем, сокращения потребления избежать вряд ли удастся. Нам будет сложно балансировать между потребностями и возможностями, – говорит эксперт.

Последствия в далекой перспективе

Полностью восстановить разрушенные объекты до следующего отопительного сезона будет крайне тяжело из-за того, что в предыдущий Украина входила без запаса прочности и почти все время рисковала столкнуться с нехваткой электроэнергии.

– Мы можем импортировать электроэнергию, но это потребует средств. Учитывая все исходные условия, которые мы имеем сейчас, следует быть готовыми к тому, что в следующую зиму ситуация с электроснабжением может быть хуже.

В то же время, мы уже были свидетелями того, как наши энергетики делали все возможное и невозможное для преодоления масштабных кризисов. Уверен, так будет и в этот раз. К тому же стоит надеяться на поддержку со стороны наших европейских партнеров, – отмечает Иван Плачков.

Украина могла бы избежать столь масштабных последствий вражеских атак, если бы подготовилась к ним должным образом, уверен бывший министр топлива и энергетики Игорь Насалик.

По словам политика, несмотря на громкие заявления по поводу ожидания самой сложной зимы за всю историю, подготовка к ней в вопросе средств защиты энергетических объектов велась крайне небрежно.

– Отчитываясь о том, как мы прошли зиму, в "Укрэнерго" заявили, что все было на критических границах, и это без обстрелов. Вопрос: а на что рассчитывали? Что пронесет? Во время войны это очень неразумная стратегия. За два года можно было сделать заказ узловых станций и трансформаторов, где угодно. Сроки производства этого оборудования для крупных городов с развитой промышленностью – восемь месяцев. Сколько говорили о необходимости установки газотурбинных генераторов, небольших – по 20-30 мегаватт, но в разных точках, реакции ноль.

Более того, Южная Корея и Япония поставили нам узловые генераторы. И мы имели их в запасе. Но одно дело – иметь их, и совсем другое – защитить. Как минимум трансформаторные распределительные энергосистемы должны были обставлены соответствующими защитами. Подробный план и проекты того, как устанавливают бетонные перемычки во избежание поражения, у власти были. Ни на одном объекте этого не сделали. Не говоря уже о том, что имея такое слабое место в виде энергосистемы, следовало окружить ключевые объекты средствами ПВО, — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

В то же время, по словам Игоря Насалыка, прогнозы развития ситуации с энергоснабжением на ближайшие полгода сложны, но не критичны. Летом украинцы потребляют 15-16 тыс. мегаватт электроэнергии, тогда как зимой этот показатель достигает 22-23 тыс., что дает надежду на некоторый запас ресурсов и времени.

Однозначно говорить о том, что следующая зима будет критически тяжелой пока нельзя, отмечает эксперт.

– Все будет зависеть от того, какие меры будут принимать. Если не будет принята грамотная и эффективная программа, комплексный подход к преодолению этого кризиса, следующую зиму не переживем – это факт. Если же к энергетике начнут наконец относиться как базовой вещи, которая обеспечивает всю экономику и жизнедеятельность нашего государства, шансы есть.

К тому же никто не отменял возможность импортирования электроэнергии. Другое дело, что мы можем ее закупать только по каналам, соединенным с международными энергетическими линиями. Таким образом, реально получить до двух тысяч мегаватт…при необходимости в 24 тысячи зимой. Мы можем надеяться на помощь и поддержку, но рассчитать следует в первую очередь на свои силы и прилагать максимальные усилия для восстановления и главное – сохранения собственных мощностей, – говорит Игорь Насалик.

Надеяться на то, что Россия оставила попытки погрузить наше государство в хаос, значит забыть, что мы имеем дело с террористами, воюющими в первую очередь с гражданским населением и его способностью сопротивляться агрессии.

Украине удалось пережить вторую военную зиму на поврежденном прошлогодними обстрелами оборудовании без блекаутов. Впрочем, не исключено, что сегодняшняя атака была далеко не последней, а значит, к следующему отопительному сезону ситуация в энергосистеме может ухудшиться.