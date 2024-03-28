Россияне массированно ударили ракетами по Каменскому (обновлено)

Город Каменское на Днепропетровщине попал под удар

Российские террористы вечером 28 марта массированно атаковали ракетами Каменское Днепропетровской области. Также взрывы были слышны возле Черкасс и в пригороде Днепра.

Об этом сообщает собственные корреспонденты "Телеграфа". В частности, в Каменском было слышно более десятка взрывов.

По данным мониторинга, террористы запустили в сторону города не менее семи крылатых и баллистических ракет. В городе находится Среднеднепровская ГЭС, которая может стать мишенью для очередного российского теракта.

00:30 Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что террористы атаковали ряд объектов критической инфраструктуры в Каменском. Других подробностей он не привел.

"Враг атаковал ряд объектов критической инфраструктуры области. Подробности — со временем! Не помогайте агрессору сориентироваться. Прошу всех соблюдать правила безопасности. Реагируйте на сигналы воздушной тревоги", – написал он.

Собственные корреспонденты "Телеграфа" сообщают, что после взрывов Каменское частично осталось без света. Также в некоторых районах города отсутствует водоснабжение.

Напомним, что утром 22 марта россияне массово обстреляли города Украины. В нескольких областях возникли проблемы со светом. После атаки заживили почти всех абонентов, но в Харькове ситуация остается сложной. Отопление имеется только в 50% города.

Во время массированной атаки россияне направили 8 ракет на ДнепроГЭС. Били по дамбе, но она выстояла. Риска затопления пока нет. Более того, по плотине возобновили движение, хотя и не полностью. Ситуацию обещают исправить в скором времени.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие последствия будут иметь российские удары по энергетической системе Украины. Экс-министр энергетики Иван Плачков рассказал о нюансах возобновления пострадавших объектов.