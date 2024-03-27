У Києві затримано агентів ФСБ: готували ракетні удари по телевежі і не тільки

Двох агентів наприкінці січня 2024 року завербував співробітник ФСБ по Москві та Московській області

Служба безпеки України затримала агентурну групу ФСБ, яка готувала ракетні удари по Київській телевежі та підрозділам Генштабу ЗСУ. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Про це 27 березня повідомили у пресслужбі. Зазначається, що агентів вдалося затримати під час спецоперації у Києві та в Одесі.

"Вони готували ракетні удари по військових частинах Сил оборони та об’єктів енергетики та телекомунікацій у трьох регіонах. У зоні особливої уваги агентів були армійські підрозділи, які забезпечують охорону Генштабу ЗСУ, дані про Сили оборони на Полтавщині, а також Київська телевежа та столична ТЕЦ", — йдеться у повідомленні.

Спочатку зловмисники намагалися знайти місця базування українських воїнів, а потім надіслати окупантам координати для коригування атаки. Щоб отримати цю інформацію, один з агентів влаштувався експедитором до одеської компанії, яка постачає харчові продукти підрозділам Сил оборони.

Інший фігурант своєю чергою збирав інформацію про технічний стан Київської телевежі після її обстрілу у березні 2022 року. Він також фотографував зовнішній вигляд однієї з теплових електростанцій, що забезпечує електрику та тепло значну частину району.

Ця інформація була необхідна ворогові для коригування повторних або здійснення нових ударів по місцевій ТЕЦ та телевежі. Їх упіймали "на гарячому", коли ті шпигували за потенційними цілями.

Було встановлено, що один з агентів — інженер-технолог підприємства харчової промисловості Одеси. Інший – 24-річний киянин. Наприкінці січня 2024 року їх завербував співробітник ФСБ у Москві та Московській області.

Фігурантам було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів, як головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський допоміг затримати агента ФСБ.