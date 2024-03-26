Сирський допоміг зловити ідейного агента ФСБ: гучні подробиці від Малюка

Сирський допомагав документувати ворожого агента

Топвійськовослужбовець з оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" безплатно працював на російських окупантів та передавав ворогу всю можливу розвідувальну інформацію. Затримати його допоміг нинішній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Тоді він очолював з'єднання.

Про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Малюк. Подробицями він поділився в ефірі національного телемарафону.

"Було зрозуміло, що він (військовослужбовець-зрадник – ред.) передає ворогові всю можливу розвідувальну інформацію, інформацію з різних інформаційних потоків України, зокрема з обмеженим доступом. Нам вдалося його виявити та затримати. Він був у званні підполковника", — сказав Малюк.

Він уточнив, що Олександр Сирський допомагав СБУ з документуванням протиправних дій агента ФСБ. Також наголосив, що генерал був здивований, коли дізнався, що затриманий підполковник відмовився від зарплати в ФСБ РФ та працював "за ідею", попри те, що сам родом з Волині.

Раніше "Телеграф" писав, що Василь Малюк відреагував на свій заочний "арешт" у Росії. Він зазначив, що рішення кремлівських ручних суддів не заслуговує на увагу.