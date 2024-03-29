Российские Ту-95 в воздухе: террористы планируют очередную ракетную атаку на Украину (обновляется)

Еще есть время пройти в укрытие и подзарядить гаджеты

Российские террористы ночью с 28 на 29 марта подняли в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95. Они вылетели из авиабазы "Оленья" в Мурманской области, куда пока не достают украинские беспилотники. Вылет, скорей всего, боевой, самолеты террористов несут ракеты Х-101.

Об этом сообщили мониторинговые каналы. Подтвержден взлет от четырех до шести самолетов, которые двигаются в район пусковых в Каспийском регионе.

В случае, если террористы будут совершать пуски из района Энгельса, то это произойдет примерно в 02:50 – 03:30, тогда ракеты будут в воздушном пространстве Украины около 03:40 – 04:30. До Каспийского моря террористы долетят примерно до 03:50 — 04:30, тогда ракеты можно ожидать около 04:50 — 05:40.

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Напомним, что утром 22 марта россияне массово обстреляли города Украины. В нескольких областях возникли проблемы со светом. По данным на воскресенье, заживили почти всех абонентов, но в Харькове ситуация остается сложной. Отопление имеется только в 50% города.

Во время массированной атаки россияне направили 8 ракет на ДнепроГЭС. Били по дамбе, но она выстояла. Риска затопления пока нет. Более того, по плотине возобновили движение, хотя и не полностью. Ситуацию обещают исправить в ближайшие дни.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие последствия будут иметь российские удары по энергетической системе Украины. Экс-министр энергетики Иван Плачков рассказал о нюансах возобновления пострадавших объектов.