Ракетный террор по-новому? Что нужно знать о новом оружии, которым атакует Россия

Россия перешла к прямому террору

Замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко в среду, 27 марта, после череды ракетных ударов со стороны РФ призвал не игнорировать сигнал воздушной тревоги. В свою очередь, руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк пояснила эти предупреждения, а также свои слова о "точечном терроре" Киева россиянами.

Эксперты прокомментировали специально для "Телеграфа" подобного рода заявления, а также рассказали, что происходит в последнее время с воздушной войной, в том числе в ракурсе применения россиянами ракет типа "Циркон".

Аналитик, специалист по ракетному вооружению, экс-сотрудник КБ "Южное" Александр Кочетков акцентирует, что Россия перешла к прямому террору. Она атакует украинские города-миллионники в рабочее время.

"Никто уже не маскируется, будто целит в какие-то определенные объекты. Просто в РФ хотят убить как можно больше украинцев", — считает эксперт.

Он обращает внимание, что настораживающие заявления представителей министерств, а также — спикеров от наших Воздушных сил ВСУ появились после того, как враг атаковал Киев т.наз. гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

"Дело в том, что эти ракеты стартуют с подлодок в акватории Черного моря (кроме субмарин, пуски могут осуществляться с вертикальных установок 3С-14 на боевых кораблях, мобильных наземных пусковых установок или специально адаптированных стационарных наземных комплексов, вроде "Объект 100" в оккупированном Крыму. — прим. ред.). И время подлета, например, до Киева, составляет всего 5-6 минут. Вряд ли кто-то успеет за столь короткий срок спрятаться в убежище. Можно разве что занять позицию в своей квартире между двух стен. Это какое-никакое, но — уменьшение вероятности, что пострадаете", — поясняет эксперт.

По его словам, значительно больше надежды на успешные действия наших зенитных ракетчиков.

"Поскольку этот самый "Циркон", как выяснилось, по своими характеристикам ничем не лучше "Кинжала". А по отдельным характеристикам даже заметно хуже. В частности, заявленная точность ракет "Циркон" — плюс-минус десять метров. А на самом деле — значительно больше. При том, что боевая часть составляет около 50 кг — значительно меньше, чем у того же "Кинжала". Будем надеяться на наши силы ПВО/ПРО", — отмечает Александр Кочетков.

И на то, уточняет он, что у нас хватит и соответствующих ракет и зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) типа Patriot (модернизация PAC-3), которые наиболее эффективно сбивают "Кинжалы", чтобы отражать воздушные атаки еще и с участием "Цирконов".

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович уверен, что тревоги не стоит игнорировать в любом случае — ни сегодня, ни в любой другой из дней.

"Враг пытается совершенствовать гиперзвуковые ракеты "Циркон", испытывая их на мирных городах, включая Киев. Таким образом он смотрит, сможет ли эта ракета, которая позиционируется как новейшая, преодолевать современные зенитные ракетные комплексы Patriot. Пока соревнование в пользу американской системы", — подчеркивает эксперт.

Больше того, продолжает он, реальные тактико-технические характеристики "Цирконов" не отвечают заявленным.

"Поступает также информация, — продолжает Денис Попович, — что конструкторы сжульничали. А именно: пытаясь увеличить дальность поражения, снизили массу боевой части, уменьшив таким образом потенциальный ущерб, который может нанести эта ракета. Но я бы не расслаблялся. Враг тратит деньги, проводит испытания, пытается устранить недостатки".

Гиперзвуковое оружие является перспективным, акцентирует эксперт. По его словам, если в РФ и дальше пойдут по пути усовершенствования "Цирконов", проведут работу над ошибками, то эта ракета может создать проблемы и для ЗРК Patriot.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что СМИ узнали, куда летели обе российские ракеты, во время удара 25 марта по Киеву. Две баллистические ракеты россияне нацелили на помещения, где находились чиновники.