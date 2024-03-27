Ракетний терор по-новому? Що потрібно знати про нову зброю, якою атакує Росія

Росія перейшла до прямого терору

Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко в середу, 27 березня, після низки ракетних ударів з боку РФ закликав не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Своєю чергою керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк пояснила ці попередження, а також свої слова про "точковий терор" Києва росіянами.

Експерти прокоментували спеціально для "Телеграфа" подібні заяви, а також розповіли, що відбувається останнім часом з повітряною війною, у тому числі в ракурсі застосування росіянами ракет типу "Циркон".

Аналітик, фахівець із ракетного озброєння, ексспівробітник КБ "Південне" Олександр Кочетков акцентує, що Росія перейшла до прямого терору. Вона атакує українські міста-мільйонники у робочий час.

"Ніхто вже не маскується, ніби цілить у певні об’єкти. Просто у РФ хочуть убити якнайбільше українців", — вважає експерт.

Він звертає увагу, що заяви представників міністерств, які насторожують, а також спікерів від наших Повітряних сил ЗСУ з’явилися після того, як ворог атакував Київ т.зв. гіперзвуковими ракетами "Циркон".

"Річ у тім, що ці ракети стартують з підводних човнів в акваторії Чорного моря (крім субмарин, пуски можуть здійснюватися з вертикальних установок 3С-14 на бойових кораблях, мобільних наземних пускових установок або спеціально адаптованих стаціонарних наземних комплексів, на кшталт "Об'єкт 100") Криму. — прим. ред.). І час підльоту, наприклад, до Києва, становить лише 5-6 хвилин. Навряд чи хтось встигне за такий короткий термін сховатися в сховище. Можна хіба що зайняти позицію у своїй квартирі між двома стінами. Це якесь сяке-таке, але — зменшення ймовірності, що постраждаєте", — пояснює експерт.

За його словами, значно більше надії на успішні дії наших зенітних ракетників.

"Оскільки цей самий "Циркон", як з’ясувалося, за своїми характеристиками нічим не кращий за "Кинжал". А за окремими характеристиками навіть помітно гірший. Зокрема, заявлена точність ракет "Циркон" — плюс-мінус десять метрів. А насправді — значно більше. При тому, що бойова частина становить близько 50 кг — значно менше, ніж у того ж "Кинджала". Сподіватимемося на наші сили ППО/ПРО", — зазначає Олександр Кочетков.

І на те, уточнює він, що у нас вистачить і відповідних ракет та зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) типу Patriot (модернізація PAC-3), які найбільше ефективно збивають "Кинджали", щоб відбивати повітряні атаки ще й за участю "Цирконів".

Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович упевнений, що тривоги не варто ігнорувати в жодному разі — ні сьогодні, ні в будь-який інший день.

"Ворог намагається вдосконалювати гіперзвукові ракети "Циркон", випробовуючи їх на мирних містах, включаючи Київ. Таким чином він дивиться, чи зможе ця ракета, яка позиціонується як найновіша, долати сучасні зенітні ракетні комплекси Patriot. Поки що змагання на користь американської системи", — наголошує експерт.

Щобільше, продовжує він, реальні тактико-технічні характеристики Цирконів не відповідають заявленим.

"Надходить також інформація, — продовжує Денис Попович, — що конструктори змахлювали. А саме: намагаючись збільшити дальність ураження, знизили масу бойової частини, зменшивши таким чином потенційну шкоду, яку може завдати ця ракета. Але я б не розслаблявся. Ворог витрачає гроші, проводить випробування, намагається усунути недоліки".

Гіперзвукова зброя є перспективною, наголошує експерт. За його словами, якщо у РФ і далі підуть шляхом удосконалення Цирконів, проведуть роботу над помилками, то ця ракета може створити проблеми й для ЗРК "Patriot".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ЗМІ дізналися, куди летіли обидві російські ракети під час удару 25 березня по Києву. Дві балістичні ракети росіяни націлили на приміщення, де були чиновники.