Пошкоджено великі станції: "Укренерго" розповіла про наслідки нічного удару по Україні

Росія продовжує тероризувати Україну

У ніч на 29 березня росіяни влаштували масштабну атаку на Україну ракетами та "шахедами". Основною метою ударів були наші енергетичні об’єкти.

В "Укренерго" повідомили про наслідки атаки. Отримали пошкодження теплові та гідроелектростанції у центральному та західному регіонах.

Енергетики додали, що станом на ранок 29 березня на Дніпропетровщині відбуваються аварійні відключення. На Харківщині діють графіки погодинних відключень електроенергії.

Міський голова Дніпра Борис Філатов висловив упевненість у тому, що наслідки цього удару будуть подолані "без серйозних наслідків". Він додав, що над цим працюють усі необхідні служби.

"Є впевненість, що ми пройдемо цей обстріл, як і попередній, без серйозних наслідків. Усі кому потрібно — працюють", — написав він у Telegram.

Нагадаємо, у ніч на 29 березня росіяни били по енергетичних об’єктах України ракетами типів Х-101/555, "Кинжал", "Іскандер-М"/"KN-23", Х-59 та безпілотниками "шахед". Під атакою були Дніпро, Кам’янське, Павлоград, Кременчук, окремі н.п. Дніпропетровська область, окремі об’єкти Львівської області, Івано-Франківськ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що рано-вранці 29 березня під час відбиття повітряної атаки російських терористів у Дніпрі прогриміли вибухи. Протиповітряна оборона відпрацювала по російських крилатих ракетах.