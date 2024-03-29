Повреждены крупные станции: "Укрэнерго" рассказала о последствиях ночного удара по Украине

Россия продолжает терроризировать Украину

В ночь на 29 марта россияне устроили масштабную атаку на Украину ракетами и "шахедами". Основной целью ударов были наши энергетические объекты.

В "Укрэнерго" сообщили о последствиях атаки. Получили повреждения тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах.

Энергетики добавили, что по состоянию на утро 29 марта в Днепропетровской области происходят аварийные отключения. В Харьковской области действуют графики почасовых отключений электроэнергии.

Городской голова Днепра Борис Филатов высказал уверенность в том, что последствия этого удара будут преодолены "без серьезных последствий". Он добавил, что над этим работают все необходимые службы.

"Есть уверенность, что пройдем этот обстрел, как и предыдущий, без серьезных последствий. Все кому нужно – работают", — написал он в Telegram.

Напомним, в ночь на 29 марта россияне били по энергетическим объектам Украины ракетами типов Х-101/555, "Кинжал", "Искандер-М"/"KN-23", Х-59 и беспилотниками "шахед". Под атакой находились Днепр, Каменское, Павлоград, Кременчуг, отдельные н.п. Днепропетровской области, отдельные объекты Львовской области, Ивано-Франковск.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что рано утром 29 марта во время отражения воздушной атаки российских террористов в Днепре прогремели взрывы. Противовоздушная оборона отработала по российским крылатым ракетам.