В Днепре во время отражения воздушной атаки раздались взрывы (обновляется)

Днепр отражает воздушную атаку крылатых ракет

В Днепре утром 29 марта во время отражения воздушной атаки российских террористов были слышны взрывы. Противовоздушная оборона отрабатывает по крылатым ракетам террористов.

Об этом сообщили собственные корреспонденты "Телеграфа". Известно, что, кроме крылатых ракет Х-101, в небе фиксируются остатки беспилотников террористов.

05:15 Сообщается о перебоях со светом в некоторых районах Днепра из-за ракетной атаки. Террористы пытаются бить по городу ракетами Х-59, ракеты уничтожаются.

05:05 Собственные корреспонденты "Телеграфа" сообщают об очередных взрывах возле Днепра. Террористы атакуют город ракетами Х-59 и Х-101.

04:30 Днепропетровская ОВА сообщила об одном раненом человеке в Каменском районе. Целями российских террористов были жилые дома с людьми и объекты инфраструктуры.

04:20 В Днепропетровской области фиксируются только два беспилотника. По ракетам пока чисто. Официальных комментариев власти пока нет.

04:15 Локационно чисто, ракет нет. Ведется доразведка.

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