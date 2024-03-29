У Дніпрі під час відбиття повітряної атаки пролунали вибухи (оновлюється)

Дніпро відбиває повітряну атаку крилатих ракет

У Дніпрі вранці 29 березня під час відбиття повітряної атаки російських терористів було чутно вибухи. Протиповітряна оборона відпрацьовує по крилатим ракетам терористів.

Про це повідомили власні кореспонденти "Телеграфа". Відомо, що окрім крилатих ракет Х-101 у небі фіксуються залишки безпілотників терористів.

04:30 Дніпропетровська ОВА повідомила про одну поранену людину у Кам'янському районі. Цілями російських терористів були житлові будинки з людьми та об'єкти інфраструктури.

04:20 На Дніпропетровщині фіксуються тільки два безпілотники. По ракетам поки що чисто. Офіційних коментарів влади поки не було.

04:15 Локаційно чисто, ракет немає. Ведеться дорозвідка.

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