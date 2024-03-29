Разрушены дома, среди раненых есть ребенок: последствия ночного удара по Днепропетровщине (фото)

Регион атаковали комбинированно — и ракетами, и "шахедами"

Очередная масштабная атака кафиров по Украине ночью 29 марта не прошла бесследно для Днепропетровской области. Взрывы слышали как в областном центре, так и в других населённых пунктах региона. Известно об уничтожении 10 беспилотников и 4 ракет на небе над Днепропетровщиной, однако без последствий все равно не обошлось.

Об этом подробно рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram-канале. Он отметил, что "шахеды" избивали в Павлоградском, Днепровском, Каменском и Криворожском районах. Ракеты удалось ликвидировать именно над Днепром.

"Повреждены несколько энергетических объектов – в Днепровском, Криворожском и Каменском районах. На одном из них пострадал мужчина. Ему предоставили необходимую медицинскую помощь, приходить в себя будет дома", — отмечает чиновник.

Напомним, что ранее в "Укрэнерго" заявили, что на Днепропетровщине из-за российской атаки введены аварийные отключения света. Все соответствующие службы работают над тем, чтобы возобновить электроснабжение абонентов как можно быстрее.

Однако кроме этого есть также повреждения и гражданской инфраструктуры, в частности в Каменском, по которому враг бил еще до полуночи. По данным Лысака, в городе был разбит дачный кооператив. Пять человек получили ранения, среди них — 5-летняя девочка. И ребенок, и еще две женщины будут лечиться лабораторно, а двоих мужчин, 36 и 47 лет, госпитализировали в больницу. К сожалению, один из них в тяжелом состоянии.

Также в Каменском есть разрушенные и серьезно поврежденные дома, досталось и автомобилям.

Не оставил в покое враг и Никопольский район — уже "традиционно" обстрелял из артиллерии. В результате ночной атаки был уничтожен магазин и поврежден павильон по ремонту одежды, однако обошлось без жертв.

UPD. Чуть позже Сергей Лысак уточнил, что всего в небе над Днепропетровщиной наши силы ПВО сбили 24 цели — по 12 "шахедов" и ракет. Вот это мощь!

Напомним, что в последнее время участились ракетные удары россиян по энергетической инфраструктуре Украины. Так, всего неделю назад серьезный удар был нанесен по Днепровской ГЭС в Запорожье. Впоследствии стало известно, что в предприятие попало не менее восьми ракет.