Одесу атакували, у місті прогриміли вибухи: що відомо (оновлено)

В одному з районів міста підіймається густий дим

В Одесі після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це передає кореспондент "Телеграфа" в місті.

Перед цим про ракету, що летить у напрямку міста повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України. О 14:45 у ПС повідомили про відбій загрози.

UPD 15:30 Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що по місту з акваторії Чорного моря ворог випустив 2 керовані авіаційні ракети. Силами протиповітряної оборони обидві цілі було збито.

За його словами, в деяких районах міста було зафіксовано падіння уламків. Травмовано 15-річну дитину, її госпіталізовано. Також Кіпер підкреслив, що наслідки атаки уточнюються.

Також користувачі соцмереж публікували фото на яких у небі помітно сліди роботи ППО. Крім того, повідомляється, що після вибух в одному з районів міста підіймається густий дим.

Крім того, за даними місцевих ЗМІ, в Одесі виникла пожежа в одному з будинків на вулиці Канатна, 4. Але зазначається, що вона почалася ще до тривоги. Під час її гасіння постраждав один із рятувальників. За його життя зараз борються медики.

Як повідомляє "Думская", в Одесі після оголошення повітряної тривоги пролунали чотири вибухи. За попередньою інформацією, місто атакували ракетами. Також зазначається, що декілька цілей збили наші захисники.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч на 25 березня росіяни безпілотниками атакували Одесу. Є пошкодження енергетичної інфраструктури, у зв’язку із чим у понеділок не курсуватиме міський електротранспорт.