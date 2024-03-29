Одессу атаковали, в городе прогремели взрывы: что известно (обновлено)

В одном из районов города поднимается густой дым

В Одессе после объявления воздушной тревоги раздались взрывы. Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" в городе.

Перед этим о ракете, летящей в направлении города, сообщила пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В 14:45 в ВС сообщили об отбое угрозы.

UPD 15:30 Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что по городу из акватории Черного моря враг выпустил 2 управляемые авиационные ракеты. Силами противовоздушной обороны обе цели были сбиты.

По его словам, в некоторых районах города было зафиксировано падение обломков. Травмирован 15-летний ребенок, он госпитализирован. Также Кипер подчеркнул, что последствия атаки уточняются.

Также пользователи соцсетей публиковали фото, на которых в небе заметны следы работы ПВО. Кроме того, сообщается, что после взрыва в одном из районов города поднимается густой дым.

Кроме того, по данным местных СМИ, в Одессе возник пожар в одном из домов по улице Канатная, 4. Но отмечается, что он начался еще до тревоги. Во время его тушения пострадал один из спасателей. За его жизнь сейчас борются медики.

Как сообщает "Думская", в Одессе после объявления воздушной тревоги раздались четыре взрыва. По предварительной информации, город атаковали ракетами. Также отмечается, что несколько целей сбили наши защитники.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 25 марта россияне беспилотниками атаковали Одессу. Есть повреждения энергетической инфраструктуры, в связи с чем в понедельник не будет курсировать городской электротранспорт.