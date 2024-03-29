Одна із наймасштабніших атак за останній час: скільки цілей збили вночі над Україною

Окупанти застосували різні типи ракет та ударні безпілотники.

Вночі проти 29 березня армія РФ знов завдала потужного ракетного-авіаційного удару по території України. Ціллю загарбників цього разу були об’єкти паливно-енергетичного сектору нашої країни.

Для обстрілу окупанти застосували різні типи ракет та ударні безпілотники. Оборонці українського неба знищили 84 повітряні цілі (58 "Шахедів" і 26 ракет). Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук в Telegram.

За словами командувача ПС ЗСУ, ворог минулої ночі спрямував проти України 99 засобів повітряного нападу:

· 60 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" (район пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська область -рф.);

· 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (із трьох винищувачів МіГ-31К – Рязанська область -рф.);

· 2 балістичні ракети "Іскандер-М" (ТОТ Крим);

· 9 керованих авіаційних ракет Х-59 (із дев’яти літаків Су-34 – Бєлгородська область);

· 4 крилаті ракети "Іскандер-К" (Курська область -рф);

· 21 крилата ракета Х-101/Х-555 (із одинадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – Енгельс -рф.).

"До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", — повідомив Оліщук.

Крилаті ракети заходили до України через Харківську область. Рухалися у Полтавську, Черкаську, Київську, Вінницьку, Житомирську та Хмельницьку області. Пізніше ракети почали летіти у напрямку західних областей.

Пролітали Волинською, Львівською, Тернопільською, Івано-Франківською та Рівненською областями.

Росіяни били переважно по енергетичних об'єктах. За даними "Укренерго", постраждали теплові та гідроелектростанції у центральному та західному регіонах".

За словами Оліщука, в результаті протиповітряного бою знищено 84 повітряні цілі:

· 58 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131";

· 17 крилатих ракет Х-101/Х-555;

· 5 керовані авіаційні ракети Х-59;

· 4 крилаті ракети "Іскандер-К".

Своєю чергою голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що протягом ночі та під ранок ППО знищила над областю 24 повітряні цілі. А саме по 12 ракет та безпілотники. У Кам'янському ворог потрощив дачний кооператив, там п'ятеро поранених. Серед них — 5-річна дівчинка.

"Дитині надали меддопомогу. Лікуватиметься амбулаторно. Як і жінки 19 та 47 років. А двоє чоловіків, 36 та 47 років, госпіталізовані. Один з них — важкий", — додав Лисак.

Раніше "Телеграф" писав, що останнім часом почастішали ракетні удари росіян по енергетичній інфраструктурі України. Так, всього тиждень тому серйозного удару було завдано по Дніпровській ГЕС у Запоріжжі. Згодом стало відомо, що у підприємство поцілило не менше восьми ракет.