Одна из самых масштабных атак за последнее время: сколько целей сбили ночью над Украиной

Оккупанты применили разные типы ракет и ударные беспилотники.

Ночью против 29 марта армия РФ вновь нанесла мощный ракетно-авиационный удар по территории Украины. Целью захватчиков были объекты топливно-энергетического сектора нашей страны.

Для обстрела оккупанты применили различные типы ракет и ударные беспилотники. Защитники украинского неба уничтожили 84 воздушные цели (58 "Шахедов" и 26 ракет). Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram.

По словам командующего ПС ВСУ, враг минувшей ночью направил против Украины 99 средств воздушного нападения:

· 60 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" (район пусков Приморско-Ахтарск, Курская область –рф.);

· 3 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (из трех истребителей МиГ-31К – Рязанская область -рф.);

· 2 баллистические ракеты "Искандер-М" (ТОТ Крым);

· 9 управляемых авиационных ракет Х-59 (из девяти самолетов Су-34 – Белгородская область);

· 4 крылатые ракеты "Искандер-К" (Курская область -РФ);

· 21 крылатая ракета Х-101/Х-555 (из одиннадцати стратегических бомбардировщиков Ту-95МС – Энгельс-рф.).

"К отражению ракетно-авиационного удара были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", — сообщил Олищук.

Крылатые ракеты заходили в Украину через Харьковскую область. Двигались в Полтавскую, Черкасскую, Киевскую, Винницкую, Житомирскую и Хмельницкую области. Позже ракеты начали лететь в направлении западных областей.

Пролетали по Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Ровенской областям.

Россияне били преимущественно по энергетическим объектам. По данным "Укрэнерго", пострадали тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах.

По словам Олищука, в результате противовоздушного боя уничтожены 84 воздушных цели:

· 58 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131";

· 17 крылатых ракет Х-101/Х-555 ;

· 5 управляемых авиационных ракет Х-59 ;

· 4 крылатые ракеты "Искандер-К".

В свою очередь председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что в течение ночи и под утро ПВО уничтожила над областью 24 воздушные цели. А именно по 12 ракет и беспилотники. В Каменском враг разбил дачный кооператив, там пятеро раненых. Среди них – 5-летняя девочка.

"Ребенку оказали медпомощь. Лечат амбулаторно. Как и женщины 19 и 47 лет. А двое мужчин, 36 и 47 лет, госпитализированы. Один из них — тяжелый", — добавил Лысак.

Ранее "Телеграф" писал, что в последнее время участились ракетные удары россиян по энергетической инфраструктуре Украины. Так, всего неделю назад серьезный удар был нанесен по Днепровской ГЭС в Запорожье. Впоследствии стало известно, что в предприятие попало не менее восьми ракет.