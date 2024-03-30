Россияне модернизировали крылатую ракету Х-101: эксперты объяснили, в чем опасность

Ракета модернизирована с расчетом убивать как можно больше гражданских при попадании

Российские террористы модернизировали крылатую ракету Х-101, которую они запускают с борта стратегических бомбардировщиков Ту-95. Она получила увеличенную боевую часть весом в 800 килограммов – вдвое больше, чем у нее было раньше.

Об этом пишет Defence Express. В материале говорится, что речь идет не об увеличении веса боевой части, а о добавлении к существующей 400-кг боеголовке еще одной, аналогичной по весу.

Со ссылкой на экспертов издание отмечает, что первые подобные случаи были обнаружены после анализа ракет, сбитых 29 марта. Вторая боевая часть ракеты оснащена готовыми поражающими элементами кубической формы.

"Обычно такие элементы используются в зенитных ракетах, но в случае применения для удара по наземным целям обладают значительным поражающим эффектом против людей", — говорится в статье.

За установку дополнительной БЧ россиянам пришлось заплатить уменьшением топливного бака, однако это никоим образом не повлияет на применение ракеты. Показатель ее дальности упал примерно вдвое – с 5500 км до условных 2250-2000 км, однако даже в случае пуска таких ракет из Саратовской области по объектам Львовской области у ракеты еще останется топлива на 500-700 км для маневрирования.

"Информация по варианту оснащения Х-101 двумя боевыми частями прослеживается в российских источниках еще с середины 2010-х годов, еще на стадии разработки и испытаний этой ракеты. Тогда указывалось, что в одном из вариантов оснащения ракеты боевая часть весом 400 кг может быть разделена на две. Первая может быть сброшена на парашюте на дальности в 100 км от основной цели. От такой реализации тогда отказались и вернулись только сейчас. Но какой именно механизм сброса использован в новой версии Х-101 сейчас находится под вопросом", – резюмировало издание.

Напомним, что ночью и утром 29 марта Россия обстреляла украинские города дронами-камикадзе и ракетами разных типов. Комбинированная атака продолжалась 9 часов. Враг применил 99 воздушных целей, из которых 84 уничтожило ПВО. До этого взрывы прогремели в Днепровском, Павлоградском, Каменском и Криворожском районах. Над Днепром сбили ракеты. Враг целил по объектам энергетической системы, повреждение критической инфраструктуры.

Ранее "Телеграф" писал, что в "Укрэнерго" сообщили о последствиях ночной атаки. Россия повредила большие станции. В двух областях были введены графики отключения электроэнергии.