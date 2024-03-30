На 50% больше: Россия в марте применила рекордное количество КАБов в ударах по Украине

В апреле мы можем получить очередной рекорд 3000 КАБов

Недавние удары российскими оккупантами по городам Украины КАБами повлекли за собой большую обеспокоенность у западных СМИ. Но, со всем тем, у авиации РОВ очередная рекордная отметка их применения.

Об этом пишет военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, за март Россия применила против Украины 2300 КАБов.

"Две тысячи триста корректируемых авиационных бомб разной номенклатуры, от ФАБ-250/500/1500 до ранее редко применяемых РБК-РБК-500 ШОАБ-0.5 и ОГАБ-500/1500", — пишет он.

Коваленко отметил, что это абсолютный рекорд применения данных бомб. И он на 50% выше предыдущего февральского абсолютного рекорда – 1 500 КАБов.

"Если тенденция прироста применения КАБ останется неизменной, то в апреле мы получим очередной рекорд 3 000 КАБ", — добавляет обозреватель.

По его словам, так в продвижении оккупантов на фронте, и в их возможных наступательных действиях, основную роль будет играть уже не живая сила. Они больше внимания сосредоточат на тактической авиации и КАБах, которые в месячном эквиваленте могут превышать показатель 3 тыс. Впоследствии эта цифра может даже вырасти до 5 тысяч бомб в месяц, но при привлечении всех компонентов носителей.

"Поиск решения этой проблемы, прежде всего – уничтожение носителей, должен уже быть одним из главных, поскольку принцип "лучше поздно, чем никогда" – это не о победе, это о поражении ", – пишет Коваленко.

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