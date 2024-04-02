Наступление вероятно, но не масштабное: эксперт рассказал, к чему готовится Россия на фронте

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к новому наступлению в Украине, и военный эксперт Алексей Мельник из Центра Разумкова согласен с таким прогнозом. Однако предположения о его возможных направлениях могут быть нагнетанием, вряд ли РФ в состоянии перейти в масштабное наступление по всей линии фронта.

В комментарии для LIGA.net Мельник сказал, что Россия готовится к наступлению. Однако он считает, что вероятнее всего речь будет идти о попытке прорыва на одном из оперативных направлений.

"То есть вряд ли Россия способна перейти в масштабное наступление по всей линии фронта. Но это очевидно, что на одном из участков будет такая попытка прорыва", – прогнозирует эксперт.

В то же время, по его словам, подготовка Россией такого наступления не может остаться незамеченной. Там будет наблюдаться большое накопление ресурсов — речь и о людях, и о материальной базе, и о технике.

"И есть, скажем, надежда, надежда на то, что это не останется незамеченным", – резюмировал Мельник.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что неважно, готовит ли Россия новое наступление на город. По его словам, важнее понять, как давать отпор врагу.