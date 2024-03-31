Россия может снова пойти на Киев: Кличко сделал громкое заявление

Мэр столицы призвал партнеров усилить поддержку Украины

Киев может снова стать мишенью для сухопутных войск России. Однако на этот раз город гораздо лучше подготовлен к обороне.

Об этом в интервью немецкому изданию Bild заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он также призвал Запад усилить поддержку Украины и предоставить больше средств противовоздушной обороны.

"Киев был и остается мишенью для Путина, потому что столица — это сердце страны. Но мы гораздо лучше подготовлены к этому, чем два года назад. Если Путин примет такое решение, это будет кровавое решение", — отметил мэр Киева.

Кличко также выступил против "заморозки" войны. По его мнению, Украине нужна большая поддержка.

"Мы не отдадим России никаких территорий. Это не может быть компромиссом", — заявил Кличко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что враг может пойти в наступление в ближайшие месяцы – в мае или июне. На это указывает и тот факт, что путинская армия накопила ракеты, а также у нее появилось больше снарядов, из-за чего участились разрушительные обстрелы Украины.