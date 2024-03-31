Укр

Россия может снова пойти на Киев: Кличко сделал громкое заявление

Автор
Андрей Мулько Андрей Мулько
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Автор
Виталий Кличко Новость обновлена 31 марта 2024, 13:53
Виталий Кличко. Фото Евгений Завгородний, фотокорр "Телеграфа"

Мэр столицы призвал партнеров усилить поддержку Украины

Киев может снова стать мишенью для сухопутных войск России. Однако на этот раз город гораздо лучше подготовлен к обороне.

Об этом в интервью немецкому изданию Bild заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он также призвал Запад усилить поддержку Украины и предоставить больше средств противовоздушной обороны.

"Киев был и остается мишенью для Путина, потому что столица — это сердце страны. Но мы гораздо лучше подготовлены к этому, чем два года назад. Если Путин примет такое решение, это будет кровавое решение", — отметил мэр Киева.

Кличко также выступил против "заморозки" войны. По его мнению, Украине нужна большая поддержка.

"Мы не отдадим России никаких территорий. Это не может быть компромиссом", — заявил Кличко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что враг может пойти в наступление в ближайшие месяцы – в мае или июне. На это указывает и тот факт, что путинская армия накопила ракеты, а также у нее появилось больше снарядов, из-за чего участились разрушительные обстрелы Украины.

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