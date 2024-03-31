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Росія може знову піти на Київ: Кличко зробив гучну заяву

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
Дата публікації
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Автор
Віталій Кличко Новина оновлена 31 березня 2024, 13:53
Віталій Кличко. Фото Євген Завгородній, фотокор "Телеграфа"

Мер столиці закликав партнерів посилити підтримку України

Київ може знову стати мішенню для сухопутних військ Росії. Проте цього разу місто значно краще підготовлене до оборони.

Про це в інтерв'ю німецькому виданню Bild заявив мер української столиці Віталій Кличко. Він також закликав Захід посилити підтримку України й надати більше засобів протиповітряної оборони.

"Київ був і залишається мішенню для Путіна, тому що столиця — це серце країни. Але ми набагато краще підготовлені до цього, ніж два роки тому. Якщо Путін ухвалить таке рішення, це буде криваве рішення", — зазначив мер Києва.

Кличко також виступив проти "замороження" війни. На його думку, натомість Україні потрібна велика підтримка.

"Ми не віддамо Росії жодних територій. Це не може бути компромісом", — заявив Кличко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський не виключає, що ворог може піти у наступ у найближчі місяці – у травні чи червні. На це вказує і той факт, що путінська армія накопичила ракети, а також у неї з’явилося більше снарядів, через що руйнівні обстріли України почастішали.

Теги:
#Київ #Війна #Наступ