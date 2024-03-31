Росія може знову піти на Київ: Кличко зробив гучну заяву
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Мер столиці закликав партнерів посилити підтримку України
Київ може знову стати мішенню для сухопутних військ Росії. Проте цього разу місто значно краще підготовлене до оборони.
Про це в інтерв'ю німецькому виданню Bild заявив мер української столиці Віталій Кличко. Він також закликав Захід посилити підтримку України й надати більше засобів протиповітряної оборони.
"Київ був і залишається мішенню для Путіна, тому що столиця — це серце країни. Але ми набагато краще підготовлені до цього, ніж два роки тому. Якщо Путін ухвалить таке рішення, це буде криваве рішення", — зазначив мер Києва.
Кличко також виступив проти "замороження" війни. На його думку, натомість Україні потрібна велика підтримка.
"Ми не віддамо Росії жодних територій. Це не може бути компромісом", — заявив Кличко.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський не виключає, що ворог може піти у наступ у найближчі місяці – у травні чи червні. На це вказує і той факт, що путінська армія накопичила ракети, а також у неї з’явилося більше снарядів, через що руйнівні обстріли України почастішали.