Сценарій реальний, але… У ЗСУ оцінили вірогідність наступу Росії на Харків

Для росіян Харків залишається пріоритетною ціллю

Росіяни навмисно розповсюджують інформацію про нібито підготовку нового наступу на Харків для того, щоб ввести в оману ЗСУ. Якби ця інформація насправді відповідала дійсності, то вони не "зливали" б її.

Про це розповів офіцер ЗСУ та боєць бригади імені Івана Богуна Тарас Березовець, пише 24 Канал. За його словами, треба ставитися уважніше до подібних вкидів, які не підтверджуються незалежними джерелами.

"Не можна повністю виключати такого сценарію. Але підготовка такої операції вимагатиме серйозної концентрації та створення кількох ешелонів сил противника. Зараз цього не спостерігається", — зазначив Березовець.

На його думку, противник має мобілізувати щонайменше 100 тисяч військовослужбовців, адже такий наступ вимагатиме великої концентрації військ – 10-15 батальйонів тактичних груп. Якби такі сили зосереджувались ворогом, то Сили оборони та громадяни України знали б про це завдяки розвідувальній інформації.

Березовець нагадав, що Харків було єдиним містом-мільйонником куди пробилися російські диверсанти. Вони діяли тут впродовж 4 днів, але були повністю розбиті.

"Повторення цього сценарію точно не буде, тому що укріплення на цьому напрямку почались створюватись ще у вересні 2022 року, одразу після звільнення територій", – пояснив він.

Водночас, за словами офіцера ЗСУ, Харків та Харківська область для росіян залишаються пріоритетними з початку війни. Якби вони мали можливість провести тут наступальну операцію, то вже здійснили б її.

"Харківщина заважає логістиці ворога, адже саме тут розвивався їхній наступ у перші дні війни. Вони захопили стратегічне місто Ізюм, через яке здійснювались атаки в бік Слов'янська та Краматорська. Повторення цієї ситуації українські сили оборони не допустять. Тому причин для паніки немає", – зазначив Березовець.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що у випадку, якщо росіяни знову вирішать наступати на Харків, він стане для них фатальним містом.