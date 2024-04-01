"Мы не готовы": военный дал неутешительный прогноз для Украины по будущем наступлению РФ

Соотношение сил на фронте абсолютно страшное

Украинские войска крепко держат фронт, но это им тяжело дается. К новому наступлению оккупантов, возможно, наша армия не готова.

Об этом военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий сказал в эфире NV. По его словам,, дело в нехватке людей с нашей стороны.

"Дело в том, что мы не готовы к отбитию большого российского наступления, еще и по людям. Вот сейчас у нас на линии фронта соотношение личного состава на очень многих направлениях 1 к 10", — сказал Дикий.

Он добавил, что каждый наш защитник и защитница сдерживают десять российских захватчков, чтобы они смогли вот так спокойно поговорить в эфире.

"И это абсолютно страшное соотношение. И если в обороне некоторое время так держаться можно, хотя опять-таки вы видите, что фронт постепенно прогибается. Да, они не продвигаются стремительно, они не прорвали нигде фронт, он не посыпался, но они всюду на нем давят и на Донецком направлении, так сказать на поставдеевском, реально все время прогибается", — подчеркнул собеседник.

При этом в медиапространство, как говорит Дикий, попадает информация, только когда это сводится к названию какого-нибудь населенного пункта. К примеру, когда можно сказать, что захватчики заняли Тоненькое. А фронт меряется не названиями населенных пунктов. Там речь идет о позиции.

"Каждый день мы теряем десятки позиций по фронту. Часть из их потом удается отбивать", — объяснил военный.

По словам Дикого, есть бригады, которые шуточно называют "по вызову". Они прибывают на помощь и спасают ситуацию там, где фронт прогибается.

"В целом, если честно, все выглядит так — грубо говоря, российская армия продвигается где-то на три шага вперед. После этого мы на два шага назад отбиваем. Другое дело, что россияне за это дорого платят", — сказал аналитик.

Но в то же время речь идет о том контингенте, который участвовал в наступлениях уже несколько месяцев.и уже сильно вымотался.

"Так вот мы его еле сдерживаем. А теперь представьте, что сюда досыпятся еще 300 тысяч мобилизованных, о которых говорят в РФ", — подытожил он.

Напомним, ранее мы писали, что изменилось на линии фронта за последний месяц.