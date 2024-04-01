"Ми не готові": військовий дав невтішний прогноз для України щодо майбутнього наступу РФ

Співвідношення сил на фронті абсолютно страшне

Українські війська міцно тримають фронт, але це їм важко дається. До нового наступу окупантів, можливо, наша армія не готова.

Про це військовий та політичний аналітик, ветеран АТО Євген Дикий сказав в ефірі NV. За його словами, справа у нестачі людей з нашого боку.

"Річ у тому, що ми не готові до відбиття великого російського наступу, ще й по людях. Ось зараз у нас на лінії фронту співвідношення особового складу на багатьох напрямках 1 до 10", — сказав Дикий.

Він додав, що кожен наш захисник і захисниця стримують десять російських загарбників, щоб вони змогли спокійно поговорити в ефірі.

"І це абсолютно страшне співвідношення. І якщо в обороні деякий час так триматися можна, хоча знову-таки ви бачите, що фронт поступово прогинається. Так, вони не просуваються стрімко, вони не прорвали ніде фронт, він не посипався, але вони всюди на ньому тиснуть і на Донецькому напрямку, так би мовити, на поставдіївському, реально весь час прогинається", — підкреслив співрозмовник.

При цьому в медіапростір, як каже Дикий, потрапляє інформація лише тоді, коли це зводиться до назви якогось населеного пункту. Наприклад, коли можна сказати, що загарбники зайняли Тоненьке. А фронт вимірюється не назвами населених пунктів. Там йдеться про позицію.

"Щодня ми втрачаємо десятки позицій по фронту. Частину з них потім вдається відбивати", — пояснив військовий.

За словами Дикого, є бригади, які жартівливо називають "за викликом". Вони прибувають на допомогу та рятують ситуацію там, де фронт прогинається.

"Загалом, якщо чесно, все виглядає так – грубо кажучи, російська армія просувається десь на три кроки вперед. Після цього ми на два кроки тому відбиваємо. Інша річ, що росіяни за це дорого платять", – сказав аналітик.

Але водночас мова йде про той контингент, який брав участь у наступах уже кілька місяців і вже сильно вимотався.

"Так ось ми його ледве стримуємо. А тепер уявіть, що сюди досипляться ще 300 тисяч мобілізованих, про які говорять у РФ", — підсумував він.

Нагадаємо, що раніше ми писали, що змінилося на лінії фронту за останній місяць.