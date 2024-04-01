ЗСУ не тільки обороняються: як змінилася лінія фронту за березень (карта)

ЗСУ успішно обороняються

Незважаючи на запеклу ситуацію на фронті, українські захисники міцно тримають оборону. Просування ЗС РФ, які зараз у наступі, мінімальні, а де-не-де окупанти навіть втрачають контроль.

Такі висновки можна зробити з інформації за останній місяць на карті DeppState, яку проаналізував відомий блогер Роман Шрайк. Він підбив підсумки боїв за березень на чотирьох головних напрямках фронту.

"Місячні підсумки я роблю для розуміння масштабу змін на чотирьох умовних ділянках від Бєлгородської області до Дніпра:

1) харківсько-луганський,

2) північно-донецький,

3) південно-донецький,

4) запорізький", — пояснив він.

Так, згідно з його аналізом, на "харківсько-луганській" ділянці значних змін не відбулося.

"Найголовніші події відбувалися на "південно-донецькій" ділянці, а також біля Бахмута", — наголошує він.

Шрайк виділив місця, де за місяць тут відбулися зміни. Червоним пунктиром виділено збільшення зони контролю армії РФ.

Сірим виділено збільшення сірої зони рахунок зменшення зони контролю армії РФ. Це, наприклад, сталося у Запорізькій області.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що аналітики помітили великий успіх ЗСУ на фронті.