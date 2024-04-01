ЗСУ різко вирвалися вперед: аналітики помітили великий успіх на фронті

Таке досягнення – результат спільної роботи

За березень значно збільшилася кількість атак безпілотників ЗСУ по позиціях росіян, у тому числі й піхоті. Такі дані в оновлених графіках наводить OSINT-дослідник Daniele.

Про це пише військовий оглядач Ігаль Левін. Він наголошує на тому, що така зміна показників означає, що працювати потрібно ще більше.

Україна вирвалася вперед за кількістю ударів як за допомогою дронів-камікадзе, так і за допомогою скидів, що, як пише Левін, вже відмінне досягнення. Такі результати можливі, як пише Левін, завдяки як централізованим державним закупівлям, так і децентралізованим зусиллям волонтерів, які доставляють на фронт як самі дрони, так і засоби радіоелектронної боротьби.

Але військовий оглядач наголошує на тому, що такі об’єктивні дані не повинні бути причиною для українців розслаблятися.

"Якраз навпаки, чим кращі показники, тим ще більше потрібно вкладатися і нарощувати сили. На війні не буває такого "достатньо". Для армії завжди всього недостатньо. Замість 10 FPV могло б бути 100, замість 100 могло б бути 1000, замість 1000" могло б бути 10 000 і т. д. "Досить" це тоді, коли Росія буде скинута. Поки шалений собака не заспокоєний — немає такого поняття "все добре" або "достатньо"", — пише Ігаль Левін.

Раніше "Телеграф" писав, що російські терористи за час повномасштабного вторгнення в Україну з 24 лютого 2022 року сумарно втратили 15 тисяч одиниць бойової техніки. Саме таку кількість втрат російської армії зафіксували незалежні дослідники, які займаються підрахунком знищеної у війні техніки з обох боків.