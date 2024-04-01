ВСУ не только обороняются: как изменилась линия фронта за март (карта)

ВСУ успешно обороняются

Несмотря на ожесточенную ситуацию на фронте украинские защитники крепко держат оборону. Продвижения ВС РФ, которые сейчас в наступлении, минимальные, а кое-где оккупанты даже теряют контроль.

Такие выводы можно сделать с информации за последний месяц на карте DeppState, которую проанализировал известный блогер Роман Шрайк. Он подвел итоги боев за март на четырех главных направлениях фронта.

"Месячные итоги я делаю для понимания масштаба изменений на четырех условных участках от Белгородской области до Днепра:

1) харьковско-луганский,

2) северо-донецкий,

3) южно-донецкий,

4) запорожский", — объяснил он.

Так, согласно его анализу, на "харьковско-луганском" участке значимых изменений не произошло.

"Самые главные события происходили на "южно-донецком", а также возле Бахмута", — подчеркивает он.

Шрайк выделил места, в которых за месяц тут произошли изменения. Красным пунктиром выделено увеличение зоны контроля армии РФ.

Серым выделено увеличение серой зоны за счет уменьшения зоны контроля армии РФ. Это, например, произошло в Запорожской области.

Напомним, ранее мы писали о том, что аналитики заметили крупный успех ВСУ на фронте.