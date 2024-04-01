Ожесточенные бои идут на нескольких направлениях: актуальная ситуация на фронте (карта)

Армия России работает с помощью авиации

На фронте не стихают бои. За прошедшие сутки произошло 53 боевых столкновения.

Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 1 апреля. На Новопавловском и Авдеевском направлениях самая сложная ситуация

В частности, на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Как и на Северском и Слобожанском, где противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

За эти сутки на Купянском направлении враг наступательных действий не вел. А вот на Лиманском направлении нашими воинами отбиты 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области. Там армия РФ при поддержке авиации пыталась прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении воинами ВСУ отражены 8 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области. Войска РФ при поддержке авиации пытались улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении ВСУ сумели отразить 13 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Уманское, Первомайское и Невельское Донецкой области. Там враг использовал авиацию и пытался выбить украинские подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка и восточнее Водяного Донецкой области. Войска РФ при поддержке авиации 22 раза пытались прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты совершили 2 атаки на позиции ВСУ в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

На Херсонском враг все еще пытается выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Там за прошедшие сутки он 2 раза атаковал позиции наших войск.

Ранее "Телеграф" писал, что российские оккупанты ведут наступление на востоке Украины с особым вниманием на Авдеевском и Новопавловском направлениях, однако боевые столкновения продолжаются по всей линии фронта. При этом в ВСУ отмечают, что угрозы россиян снова пойти на Харьков хоть и нельзя полностью игнорировать, однако сейчас у них нет необходимых для этого ресурсов и сил, поэтому в своем бессилии они продолжают подвергать город бессмысленным авиаударам, из-за чего повреждения наносятся гражданским объектам. ектам.

Также страдают и другие удаленные от линии фронта города, которые оккупанты кошмарят дронами и ракетами.