Защищал Украину до последнего: на фронте погиб защитник из Харьковщины (фото)

Защищая свою страну от российской агрессии, украинские военные отдают величайшую жертву — свою жизнь. Так, отдал жизнь за независимость Украины житель Малой Даниловки Харьковской области Вадим Бирюков.

Об этом сообщил Малоданиловский поселковый председатель Александр Гололобов. По его данным, военному было 48 лет.

Бирюков защищал страну в составе одного из подразделений воинской части А7289. Он погиб 29 марта 2024 во время выполнения боевого задания на Купянском направлении Харьковской области.

Вадим Бирюков

Ранее "Телеграф" писал, что печальная весть о потере еще одного солдата всколыхнула Львовщину. Погиб Игорь Снегирь, который более двух лет считался пропавшим без вести. Он был старшим механико-водителем танковой роты.

Игорь Снигирь 1966 года рождения скончался 3 марта 2022 года. Это удалось составить с помощью ДНК-теста. В ряды ВСУ воин вступил в 2015 году и служил в 54 отдельной механизированной бригаде. Более двух лет считался без вести пропавшим после боя в районе н.п. Волноваха Донецкой области. И только в этом году удалось подтвердить его смерть.