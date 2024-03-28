Ему навсегда останется 19: на фронте погиб боец, служивший вместе с отцом

Его родные братья сейчас на фронте

На фронте погиб 19-летний боец Олег Федосеев. Он служил в добровольческом подразделении вместе со своим отцом.

Об этом сообщил журналист Роман Бебех. По его словам, трагическая новость о смерти Олега пришла в среду, 27 марта.

Погибший служил со своим отцом, 61-летним Олегом Федосеевым (Феодосием), в подразделении "Слепая Ярость" Украинской добровольческой армии. Два других сына Феодосия также на сейчас фронте.

По словам Бебеха, недавно младший сын без согласования с отцом принял решение оформить контакт с ВСУ. Он уехал в отпуск и тогда рассказал об этом папе.

"Очень больно. Вечная память Олегу! Очень хорошему и ответственному гражданину. Помните, какой ценой нам дается независимость", — написал Бебех.

Ранее "Телеграф" рассказывал о 30-летнем военном из Полтавщины. Он приступил к защите Украины в 2014 году. Погибший Александр Пилипенко был командиром взвода БПЛА.