Боронив Україну до останнього: на фронті загинув захисник з Харківщини (фото)

Захищаючи свою країну від російської агресії, українські військові віддають найбільшу жертву — своє життя. Так, віддав життя за незалежність України житель Малої Данилівки Харківської області Вадим Бірюков.

Про це повідомив Малоданилівський селищний голова Олександр Гололобов. За його даними, військовому було 48 років.

Бірюков боронив країну у складі одного з підрозділів військової частини А7289. Він загинув 29 березня 2024 року під час виконання бойового завдання на Куп'янському напрямку Харківської області.

Вадим Бірюков

Раніше "Телеграф" писав, що сумна звістка про втрату ще одного солдата сколихнула Львівщину. Загинув Ігор Снігур, який понад два роки вважався зниклим безвісти. Він був старшим механіко-водієм танкової роти.

Ігор Снігур 1966 року народження помер 3 березня 2022 року. Це вдалось становити за допомогою ДНК-тесту. У лави ЗСУ воїн вступив у 2015 році та служив у 54 окремій механізованій бригаді. Понад два роки вважався безвісти зниклим після бою в районі н.п. Волноваха Донецької області. І тільки цього року вдалося підтвердити його загибель.