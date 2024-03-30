Понад два роки вважався зниклим безвісти: на фронті загинув боєць зі Львівщини

Без батька залишилось троє доньок

В Україні щодня гинуть десятки воїнів, які захищають нашу державу від країни-агресора. Так, сумна звістка про втрату ще одного солдата сколихнула Львівщину. Загинув Ігор Снігур, який понад два роки вважався зниклим безвісти.

Про це повідомляє Стрийська міська рада. Він був старшим механіко-водієм танкової роти.

Ігор Снігур 1966 року народження помер 3 березня 2022 року, це вдалось становити за допомогою ДНК-тесту.

Ігор Снігур

У лави ЗСУ воїн вступив у 2015 році та служив у 54 окремій механізованій бригаді. Понад два роки вважався безвісти зниклим після бою в районі н.п. Волноваха Донецької області. І тільки цього року вдалося підтвердити його загибель.

Чоловік помер у віці 55 років. У нього залишились троє доньок, двоє внуків та матір.

"Щирі співчуття рідним, які чекали. Вічна та світла пам’ять захиснику України", – кажуть у мерії Стрия.

Раніше "Телеграф" писав, що на фронті загинув боєць, який служив разом з батьком. Йому було 19 років.